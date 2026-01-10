玉山-5.6度結霜、霧淞！主峰覆蓋白雪絕美 3000m高山有望再飄雪

全台繼續冷颼颼！今（10）天清晨持續受輻射冷卻影響，玉山氣象站早上更是出現結霜、霧淞等現象，溫度到了零下5.6度，主峰更是覆蓋白雪，景色絕美，中央氣象署也透露，3000公尺以上的高山都有可能再度飄雪。

另外，氣象署今天清晨針對19縣市發布低溫特報，其中新竹關西最冷只有3.9度，桃園、新竹縣、苗栗、金門縣、連江縣有6度以下氣溫發生機率，雙北、基隆、台中、南投等地則下探10度，中南部山區亦有零星短暫雨，且到了今天晚上又有冷空氣報到，提醒民眾出門得多加留意天氣變化。

玉山氣象站積雪。圖／台視新聞

