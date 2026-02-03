玉木宏最想投保「陪孩子入睡」 新劇揭保險金疑案

由玉木宏主演、friDay影音跟播的新劇《專業保險調查員· 天音蓮》，以保險金詐欺事件為主軸，描寫在制度與人性之間遊走的調查現場。被問到「最想投保的珍貴事物」時，選擇了與孩子一同入睡的時間；他坦言，即使有時無法在孩子清醒時回到家，只要能看到睡臉、陪著入睡，就會覺得「一天完整劃下句點」。

被問到「如果要投保，最想守住的是什麼」時，玉木宏選擇了與孩子一起入睡的時間。他坦言因工作行程繁忙，經常無法在孩子清醒時回到家，但只要能看到睡臉、躺在一旁陪睡，就會有「一天完整劃下句點」的感覺。他也笑說孩子睡相不佳，常被踢到臉，已是日常風景，遇到時只是默默把腳移開，語氣平淡卻流露身為父親的從容。

玉木宏在劇中飾演保險調查公司王牌調查員天音蓮，為了查明真相不惜採取非常手段，既能冷靜佈局、設下心理陷阱，也會在案件背後傾聽當事人心聲，逐一拆解圍繞保險金而生的疑案。《專業保險調查員· 天音蓮》現正於 friDay 影音每週五更新跟播中。