玉澤演不忍了 用繁體中文發話「別偷拍」

36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，這段時間他為了拍戲也暫居台中，今（21）日中午才因為看到TWICE來台開唱新聞，在IG開心發限時動態喊「歡迎來到台灣」，但傍晚時也在Threads用繁體中文發話，要粉絲們別偷拍。

玉澤演在IG分享他在台灣的照片。圖／翻攝自玉澤演＠IG

玉澤演因拍戲暫居台中，這段日子也不時分享在台生活，整個社群動態可以說幾乎變成台灣人模樣。但在今（21）日傍晚5點多時，玉澤演用繁體中文在Threads發文，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，疑似對於粉絲們的偷拍行為感到不滿。

傍晚時玉澤演用繁體中文發文，要粉絲別再偷拍。圖／翻攝自Threads

看到玉澤演的留言，網友們紛紛留言痛罵這些不守規矩偷拍的人，「玉澤演第一篇貼文是這個我覺得超丟臉…」、「很遺憾有這樣的情形，希望之後不要有人再犯，讓你能自在地繼續體驗台灣的生活」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告…」、「先替台灣人跟你說抱歉，大家都很開心能見到你，有時候太開心，不知道不經他人同意拍照，這是不可取的」。

