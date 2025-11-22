玉澤演住台中卻遭偷拍 首發threads繁中文「千萬別偷拍」

韓星玉澤演因拍戲長期居住台中，近期在台灣的生活體驗引發關注。他嘗試台灣小吃美食、搭乘公車、觀賞電影，看似已完全融入當地生活。然而，日前有民眾未經同意偷拍他並在網路上炫耀，引發玉澤演罕見以繁體中文在社群平台threads發文警告：「千萬別偷拍我！」此事件迅速引發網友討論，也促使台中市長盧秀燕公開呼籲民眾尊重藝人隱私，同時疑似有涉事咖啡廳業者公開道歉，承認在藝人拒絕合照後仍發布未經同意的照片。

玉澤演近期因拍戲而長住台中，他經常在社群媒體分享台中街景與美食照片，展現對台灣生活的熱愛與適應。然而，這種和諧氛圍卻被一起偷拍事件打破。玉澤演在社群平台threads首次發文便是用繁體中文嚴正警告：「千萬別偷拍我！拜託拍照和偷偷拍照是兩碼事。」此貼文引發數千則回應，多數網友表態支持，呼籲即使巧遇明星也應尊重對方隱私，不應未經允許拍攝。

台中市長盧秀燕也對此事件做出回應，她請求民眾共同守護明星貴客的隱私和安全，強調這才是台中人最誠摯及友善的待客之道。事件發生後，位於台中西屯區的一間咖啡廳業者坦承犯錯，承認在玉澤演拒絕合照後，仍在對方離開後發布其他顧客未經同意拍攝的照片。該業者表示已刪除相關照片和貼文，並向藝人致歉。

玉澤演曾分享，他喜歡透過慢跑了解當地風俗和街景，表示「在台北跑過滿多次了」，他熱衷於親身體驗不同國家的風土民情。玉澤演在台灣的經歷提醒大家，即使是公眾人物，其隱私權也應受到尊重。

