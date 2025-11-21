玉澤演來台疑被騷擾！「繁體中文21字」撂重話警告 網一看炸鍋了

娛樂中心／蔡佩伶報導

36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，今（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲偷拍騷擾。

玉澤演短暫在台中生活期間，不僅大方在社群打卡眾多景點，還到夜市享受台灣美食，十份融入台灣生活，不過今（21日）玉澤演發佈首篇Threads貼文，以繁體中文寫下「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，似乎對於粉絲的偷拍行為感到不滿。

廣告 廣告

玉澤演的發言立刻引來網友關注，不少人也都紛紛留言，「台灣人丟臉丟到本人來脆發文警告」、「真的很抱歉，希望台灣粉絲不要再這樣做了」、「大家請用眼睛欣賞就好，手機就放下吧」，

玉澤演繁體中文21字警告偷拍的粉絲。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

鬧翻Andy老師！家寧「IG帳號無預警消失」 網狂酸：出現微妙的變化了

領到普發一萬！金針菇貼錢買韓廣告位「放宣傳台MV」：真的有資格拿永居

郭書瑤太犯規！黑西裝現身「裡面什麼都沒穿」 辣露渾圓南北半球

趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板

