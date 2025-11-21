玉澤演來台疑被騷擾！「繁體中文21字」撂重話警告 網一看炸鍋了
娛樂中心／蔡佩伶報導
36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，今（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲偷拍騷擾。
玉澤演短暫在台中生活期間，不僅大方在社群打卡眾多景點，還到夜市享受台灣美食，十份融入台灣生活，不過今（21日）玉澤演發佈首篇Threads貼文，以繁體中文寫下「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，似乎對於粉絲的偷拍行為感到不滿。
玉澤演的發言立刻引來網友關注，不少人也都紛紛留言，「台灣人丟臉丟到本人來脆發文警告」、「真的很抱歉，希望台灣粉絲不要再這樣做了」、「大家請用眼睛欣賞就好，手機就放下吧」，
