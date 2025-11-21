玉澤演來台罕見動怒！疑遭粉絲騷擾偷拍 撂中文警告了

玉澤演來台灣後罕見動怒，希望粉絲禁止偷拍行為。（圖／IG@taecyeonokay）

韓團2PM成員玉澤演，因拍戲關係在台灣長住，時常也被粉絲們拍到其蹤影，成為網路熱門話題。沒想到玉澤演罕見動怒了，突然以中文字在Threads上呼籲大家不要偷拍他，引起網友關注。

玉澤演21日下午突然開通Threads帳號，只不過他發布的第一篇文卻是不好的消息，「千萬別偷拍我！」似乎是對台灣網友或粉絲的偷拍行為感到不滿，同時也強調「拜託！拍照和偷偷拍照是完全兩碼事！」

貼文曝光後，讓不少粉絲感到錯愕，紛紛批評做錯事的人，「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」、「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他！」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告…」、「天啊這是玉澤演本人發文，請遇到的人自重」。

事實上，玉澤演在台中居住的這段時間，多次被捕捉到現蹤街頭運動的照片和畫面，儼然成為一種網路風潮，更被戲稱是「台中NPC」，湧入眾多粉絲朝聖打卡。面對合照要求，玉澤演來者不拒，總是帶著熱情與笑容，展現親民個性，怎料，卻發生疑似台灣民眾偷拍行為太過頻繁，讓男神罕見動怒，選在Threads發文示警，讓粉絲感到心疼不已。

