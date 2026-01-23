玉澤演傻眼台中搭公車也上新聞 預告備戰「2PM」演唱會

玉澤演化身危肌救援隊長現身信義區香堤大道廣場。黃于珊攝



韓國野獸男團「2PM」成員玉澤演去年11月1日宣布今年春天將與認愛近6年的圈外女友結婚，今（1╱23）他為保養品牌Kiehl's（契爾氏）化身危肌救援隊長現身信義區香堤大道廣場，寵粉的他不斷揮手、比愛心打招呼，被問到即將到來的情人節，他嘴甜表示：「希望情人節的時候，就像修護霜守護我一樣，我會守護著大家。」

玉澤演一上台就親切和獻場上百名粉絲打招呼：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興。」他分享之前在台中拍電影，並驚喜宣布：「正在準備2PM演唱會。」

在台中Longstay時，玉澤演常趁空檔趴趴走，他笑說：「我常常搭公車，沒想到變成新聞，我覺得我搭公車為什麼新聞會報呢？就有點不知所措，覺得印象深刻。」

除了搭公車體驗在地生活，玉澤演也沒錯過台灣美食，被問到還沒吃到的美食清單？他笑說：「其實我都是看圖片去找來吃的，好像該吃的都吃了，但如果是粉絲推薦，我會去找來吃吃看。」有粉絲大喊「我煮的」，他則回說：「家常飯不行。」

聊到保養祕訣，玉澤演透露之前在台中拍電影，因空氣、水質不太一樣，加上陽光又很強，「回到韓國突然又變得比較乾燥，我就搽了新產品，很多人就問我皮膚狀況怎麼這麼好」。善盡代言人職責的他說：「搽上去非常保濕，沒有黏膩的感覺，有守護我的感覺。」

自爆是乾燥膚質，玉澤演分享平常最注重保濕，「因為我在台中拍電影時，很多時候都在泳池裡面，水裡面有很多化學物質，從泳池出來後就會覺得皮膚很緊、很乾燥，這個時候我就獲得很多急護霜的幫助」。

最後被問最想對粉絲說的話，玉澤演感性表示：「新的1年一開始就可以跟大家見面真的非常開心，最近我覺得皮膚真的很重要，可以左右大家的生活型態，請大家能跟Kiehl's過個好年。」

