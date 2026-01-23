玉澤演出席品牌活動（1） (圖)

其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 34則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 94則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9則留言
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 22則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
前婆婆控女醫「生氣會亂砸東西」 曝兒子曾說：就當菩薩給我考驗！
在台南市東區府連路執業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，於去年3月突然歇業，引發地方病患關注。侯娟妃醫師的前婆婆接受《自由時報》採訪表示，同為醫師的兒子已在去年9月與侯女完成離婚，強調這段婚姻結束「終於還給黃家一份清靜」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 1 天前 ・ 72則留言
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 2則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 10則留言
焦凡凡懷孕8個月自曝「孩子氣行徑」 婁峻碩提醒：要有媽媽的樣子
焦凡凡與婁峻碩2024年登記結婚，並於2025年9月驚喜宣布即將當爸媽，已懷上男寶寶。預產期在今年3月左右的焦凡凡，最近在Podcast節目「好丫」開心分享孕期點點滴滴，常常自我提醒，自己現在是媽媽了，「要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」對於生完孩子後的規劃，她也已經做好萬全規劃。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言