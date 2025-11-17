玉澤演台中趴趴走帶動景點 議員要求把握機會提升城市能見度

多位市議員要求市府要把握玉澤演遊台中機會行銷台中。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕網友貼出韓星玉澤演在台中市趴趴走，很多民眾跑去曾到訪的景點，多位市議員表示，台中觀光熱度連年走低，市府每年投入巨額經費舉辦購物節、爵士音樂節等活動，實際吸引的人潮卻沒有明顯提升，2024年一中商圈到訪人次更較2023年減少近百萬，直言市府行銷成效不彰，同時要求市府把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度。

市長盧秀燕表示，台中市連年包括有五月天到台中市唱跨年，蕭敬騰今年跨年更獨家在台中市開唱市府辦的跨年晚會，而今年十大票選商圈，台中市大甲商圈是第一名，一中商圈及逢甲商圈十大之內，玉澤演是主動到台中市踩點，表示對台中市肯定。

廣告 廣告

市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠質疑台中市重大活動人潮都已不若往昔。張芬郁表示，很多網路都在瘋傳玉澤演在台中市坐公車及中華路吃炒麵、參訪台中公園的照片，市府應掌握這股熱度，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

張芬郁表示，市府長期倚重的台中購物節與爵士音樂節，預算逐年攀升，吸引到的觀光效益卻有限。台中購物節預算從2019年的1980萬元一路拉高到2024年的3.95億元，但發票登錄的消費金額中，有高達81.6%是來自台中市民，外縣市僅占8.7%。台中爵士音樂節舉辦超過20年，連年預算高達千萬元，但參與的人數卻停滯不前；高雄近年以「演唱會活動」成功連結城市觀光宣傳，市府應該學習。

陳雅惠表示，台中城市行銷不能只剩打卡景點口號，要讓旅客不只拍照就走，而是願意留下來消費、深入體驗。

新聞局長欒治誼表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。不過基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

