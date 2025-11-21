玉澤演台中遭偷拍怒了！盧秀燕「急護航」慘被網炎上：談尊重？

政治中心／綜合報導



南韓團體「2PM」成員玉澤演近年專注演員事業，更有消息傳出玉澤演近期在台中拍戲，許多台灣粉絲都目睹玉澤演現蹤街頭，今（21日）玉澤演突然情緒出現變化，在Threads發出第一則訊息，嚴正以21字提醒眾人「千萬別偷拍我！」，瞬間讓粉絲嚇愣、急忙到場了解現況，台中市長盧秀燕也發文跟進呼籲，沒想到卻遭到網友挖出過去台中舉辦跨年活動黑歷史，批評盧秀燕「沒資格」意外點燃另一波戰火了。













南韓明星玉澤演來到台中拍戲，預計待在台灣一段時間直到工作結束的他，不時會被粉絲在網路分享目擊近況，沒想到玉澤演才分享完看到台灣新聞台報導師妹TWICE來台灣的片段、又連環發了一系列台灣美食照，嗨喊「歡迎來到台灣」，晚間又突發於個人Threads首度發文，嚴正呼籲「千萬別偷拍我」，他解釋「拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，貼文一出馬上引發全台粉絲震盪。

對此台中市長盧秀燕就在社群跟進，提到「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。」，不過他也提醒：「明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」，盧秀燕表示這才是台中人最誠摯、最友善的待客之道，承諾會共同守護貴客的隱私與安全。

盧秀燕呼籲聞一出，卻遭到網友抨擊，不少韓星粉絲都跳出來，挖出過去南韓人氣女團「MAMAMOO」團員輝人（丁輝人）在台中跨年，遭國民黨立委楊瓊瓔拉來拉去的拍照爭議事件，留言吐槽：「小姐你少裝了啦，上次輝人來你有在尊重嗎，裝一塊你最會，五萬拿出來！」、「跨年那天，超沒禮貌，輝人在台上被拉來拉去」、「盧秀燕談尊重明星」、「丁輝人的帳還沒跟妳算，勿蹭玉貓」、「這樣明拍也很失禮，你姐妹、你也不制止」、「輝人表示：」、「？？？待客之道好沒禮貌」。

