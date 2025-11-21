玉澤演台中遭偷拍 Threads繁中發文「千萬別偷拍我」

▲ 圖片翻攝自 玉澤演 taecyeonokay IG

台北市 / 林彥廷 綜合報導

南韓人氣男星玉澤演先前透露將在台灣居住一段時間，引發關注，而不少民眾近日在台中發現玉澤演身影，並拍下來PO到網上分享。對此，玉澤演於Threads平台中發出首個串文，用繁中呼籲民眾「千萬別偷拍我」。讓不少網友紛紛大喊「丟不丟臉」、「不要一直偷拍他！」

玉澤演稍早於Threads發出首個串文：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」。串文曝光後隨即引發熱烈討論。

廣告 廣告

不少網友紛紛留言說「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」、「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他！」、「希望之後不要有人再犯」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告」、「沒想到歐巴第一篇文會是這個」。

原始連結







更多華視新聞報導

俄羅斯女控「遭男偷拍」！ 雙方爆拉扯.男不願回應

各種愛心來者不拒 韓星玉澤演自爆：過去很抗拒

女保險員等紅綠燈被偷拍 目擊民眾見義勇為制止

