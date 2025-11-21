玉澤演台中Long stay首發脆文！ 嚴正警告：別偷拍我

玉澤演日前戴著口罩去逛夜市，拍下許多台灣感性的照片。翻攝IG@taecyeonokay

人氣韓星玉澤演正在台中Long stay拍戲，今（21日）除了儼然「在地人」，在IG發限動歡迎師妹團TWICE「來台灣」，還試著發了第一則脆文，只是內容竟是呼籲粉絲「別偷拍」！

玉澤演的第一則脆文，是提醒大家別隨意偷拍他。翻攝IG@taecyeonokay

玉澤演近來常在IG分享在台中探訪的景點與美食餐廳，今傍晚卻突然在Threads上發文，語氣嚴肅地喊話：「千萬別偷拍我！」接著強調「拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，表達先前被偷拍的不悅。

玉澤演雖然短短兩句話都是用繁體中文寫下，但卻是不滿被偷拍，讓該貼文上傳短短3小時，瀏覽次數已破百萬，網友也留言回應：「韓國人非常在意被拍照」、「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」還有人說：「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他！」引發熱烈討論。

玉澤演近來在台中趴趴走，還在台中公園拍下認證照。翻攝IG@taecyeonokay

玉澤演還挑戰搭公車。翻攝IG@taecyeonokay



