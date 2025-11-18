玉澤演台中NPC同款景點！34米紅白燈塔Ｘ海軍復古風咖啡廳粉絲必踩點

文／景點+ Carol整理報導

台中NPC同款景點再+1！韓國人氣男神玉澤演近期因拍攝新電影作品，將在台停留一段時間，期間可在玉澤演IG上看到許多台中打卡照，「玉澤演坐過的」公車座椅也在 Threads 上廣為流傳，被粉絲稱作「台中NPC」。近日台中咖啡廳「遇見你之前」於社群平台上分享玉澤演的驚喜現身，推薦粉絲把這裡加入同款景點清單！

玉澤演同款景點「遇見你之前」咖啡廳。（圖／fifi60275_、遇見你之前）

「遇見你之前」坐落於高美濕地走路3分鐘的燈塔園區內，是一間充滿詩意的手作吐司店，店內採用海洋風格元素，以海軍的家為設計靈感，營造溫馨又充滿故事的獨特風格。

（圖／高美燈塔園區）

近日店家於社群平台分享玉澤演在11月17日下午低調拜訪，「品嚐了手作甜點與咖啡外，也和店貓一起玩耍，最後也登上了高美燈塔」，不僅附上現場照片，也提及影片正在剪輯中。

遇見你之前「特製菠蘿奶酥胖胖」。（圖／遇見你之前）

遇見你之前「有機米海の飯糰」。（圖／遇見你之前）

紅白相間的「高美燈塔」塔高34.4米。（圖／fifi60275_）

高美燈塔園區的「高美燈塔」則是全台唯一紅白相間的橫紋燈塔，外觀呈八角形，採鋼筋混凝土構造，塔高34.4公尺共12樓層，可眺望高美濕地全景。

高美濕地美景。（圖／shih_hsuan6260）

（圖／jaylove791206）

推薦想造訪「遇見你之前」的粉絲，將高美濕地木棧步道一同安排進旅遊行程內，於日落時刻前往捕捉夢幻美照！

【Info】

高美燈塔《遇見你之前》Me before you（登塔預約、內用空間）

地址：台中市清水區高美路748號

營業時間：9：30～17：30

