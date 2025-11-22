玉澤演喊「別偷拍」！ 盧秀燕急發聲：給明星安心的台中

韓國男藝人玉澤演近期因拍戲而待在台中。（取自Instagram＠taecyeonokay）

南韓男星玉澤演因拍攝工作長期停留台中，近一個月來多次被民眾「野生捕獲」，從夜市、咖啡店到街景，都成了網路熱議地點。而他21日首度使用Threads發文，以繁體中文正式喊話：「千萬別偷拍我。」語氣誠懇卻無奈，引發外界推測他多次遭遇騷擾。事件延燒後，台中市長盧秀燕也特別發聲，希望市民給國際藝人更多尊重與空間。

玉澤演先前受訪時透露，將在台灣停留一段時間。親民的他不僅大方在IG分享台中日常，還被不少民眾讚賞「超入境隨俗」。但這股熱情的目光似乎也帶來困擾，他在Threads以全中文提醒：「拍照和偷拍是完全兩碼事。」讓許多粉絲直呼「好丟臉」。

不少網友感嘆，偶像第一則貼文竟是為了「防偷拍」，紛紛留言提醒其他粉絲自律，「尊重比興奮更重要」「韓國人非常重視隱私」。也有人心疼玉澤演，認為他選擇使用中文發文，就是希望直接向台灣民眾傳達心聲。

對此，台中市長盧秀燕晚間在Threads回應，強調台中始終歡迎國際明星，但希望他們像一般旅客一樣能自在、安心。「隱私攸關藝人的人身安全，拜託大家如果巧遇明星，請不要偷拍。」她表示，這是台中最基本、最友善的待客之道。

遇到明星該怎麼辦？

盧秀燕提醒，若想拍照，應先禮貌詢問，不可強行偷拍。她呼籲市民共同守護貴客的隱私，讓台中保持「有禮貌的城市」形象。

