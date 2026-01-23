玉澤演困惑「搭公車上新聞」！親切分享包包必備小物
玉澤演為韓團2PM 成員兼演員，去年為拍攝作品，在台中長期Stay，引發「玉澤演公車」、「玉澤演逛街地圖」現象，被粉絲暱稱為「台中NPC」，表現十分鬆弛接地氣！今(23日)驚喜現身信義區，也分享了搭公車上新聞的心情與包包必備小物！
玉澤演包包必備小物
玉澤演分享自己在台灣待的時間相當長，想吃的小吃、想逛的地方都逛了一圈，幾乎沒什麼美食遺漏！對於這次在台中長期Saty的經驗，他說：「我在台中的時間比較久，所以滿常搭公車，但就是說我搭公車這件事，竟然被新聞報導，讓我有點不知所措。」他也分享有在籌備2PM演唱會，還分享了包包必備小物有「耳機、手機、劇本、急護霜」，現場還一邊採訪一邊數麥克風看媒體有幾家，真誠的反應超級可愛又圈了一票粉！
乳霜推薦1.KIEHL'S契爾氏急護霜
玉澤演推薦愛用！無論是台灣潮濕氣候還是回韓國的乾冷，用它肌膚就能穩穩的不泛紅、不脫皮、不乾繃！由於質地非常清爽好吸收，玉澤演都是不客氣地挖大量使用！添加4種高機能修復成分：維他命原B5、植萃角鯊烷、高純度β-葡聚醣、抗炎紅沒藥醇，透過獨家「膚料級科技」能順利穿透角質層深度吸收，使用感真的相當清爽一點都不油，肌膚乾敏癢用它救急超好用！
乳霜推薦2. DIOR逆時活氧膠原晚霜
陳庭妮愛用推薦！DIOR獨特的「活氧膠原調控科技」，能幫肌膚注氧補氧、激增膠原與提升代謝，全新《逆時活氧膠原晚霜》更加入「夜間膠原防鎖科技」，能安撫躁動的MMPs酵素，鎖住膠原蛋白減少流失，和日霜搭配使用完美達到「日升膠原、夜鎖彈潤」目的！晚霜質地絲滑柔潤，一抹瞬間就能被肌膚吸收，清爽不黏膩；日霜推出2種質地，有輕盈降溫的輕質乳霜、如希臘優格般濃潤的特潤質地，適合依膚況與季節做保養更替。
乳霜推薦3.朵茉麗蔻 乳霜20
日本膠原蛋白保養專家朵茉麗蔻，2026年正式升級基本四點！3大關鍵成分為阻斷老化因子的不知火菊精華、強化自我修復麗的飛驒山椒種子精華，以及分子更小、滲透力更佳的發酵多效膠原蛋白，重啟膠原蛋白新生力，讓肌膚恢復透亮與飽滿彈力！升級版《乳霜20》含專利發酵多效膠原蛋白，實證撫紋、淡斑超有感！
