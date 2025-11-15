玉澤演在台中趴趴走 她搭公車驚見「椅背1公告」笑翻：司機很懂

玉澤演近期在台中到處跑，非常chill。翻攝自IG



韓星2PM玉澤演近期因拍戲在台中長駐，天天在IG上分享日常，不少在地網友也經常偶遇他一人自在逛街，被讚超級接地氣。今天（11/15）又有台中人搭公車時發現，有個座位椅背被貼上「玉澤演坐過的」紙條，笑翻網友。

玉澤演近期除了IG限時動態PO文之外，也貼出了自己攝影的照片，包括台中街景、台中公園、糖葫蘆、夜市滷味等美食打卡，還在搭公車時自拍，被粉絲戲稱簡直成了「台中NPC」。今天就有網友在Threads上發文，透露自己搭公車時發現，有個椅背被貼了「玉澤演坐過的」紙條，底下還補充「請保持乾淨」字樣。

廣告 廣告

底下網友紛紛笑喊，「司機很懂，可以註記『台中市榮譽市民玉澤演的寶座』」、「這會比博愛座更搶手」、「就跟金城武樹一樣」、「司機有在偷偷觀察」、「超好笑，重點還是毫無設計過的A4紙，簡潔有力」。

玉澤演近期在台中趴趴走，還分享坐公車的自拍，沒多久有網友發現該座位被貼上「玉澤演坐過的」標籤。翻攝自Threads

玉澤演日前在IG上分享自己的「台灣感性」攝影照，吸引大批台灣網友留言，「全台中是剩我沒遇到你了嗎」、「到底誰教他這麼接地氣根本隱藏在台灣人海中」、「比我還會玩台中」、「好台喔我的天」、「歐巴你再往前走一點右轉就可以到我家了」、「我都不知道要說什麼哈哈哈哈哈哈你好適合在台中生活」。

不少網友也都會分享在街上偶遇玉澤演，只見他到處拜訪台中的各個景點、參加活動，以及在路邊慢跑等等，拍戲之餘非常沉浸式的在觀光。網友們也留言向他喊話，「台灣人很熱情，但我們覺得不打擾你的私人時間是禮貌，所以都選擇遠遠看著你。請享受你在台灣的時間。」

更多太報報導

高雄港引水人登船摔斷腿 月薪122萬！法院判輪船公司須賠1296萬

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人