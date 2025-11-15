「玉澤演坐過的」台中公車告示50萬人笑翻：比博愛座搶手

韓星玉澤演近來頻被目擊出現在台中街頭，還會搭公車趴趴走，一位網友就分享搭公車時，發現前方座位貼著「玉澤演坐過的」告示，下方還有一小行「請保持乾淨」紅字，不少人看到後直呼超好笑，大讚台中司機很內行，椅子會比博愛座還搶手。

網友在社群平台Threads上PO文，分享搭公車時突看到前方座位上貼著一張「玉澤演坐過的」告示，直呼超好笑。不少眼尖的網友還發現，告示下方還用小小的紅字寫著「請保持乾淨」，大呼太可愛。

貼文吸引超過50萬人瀏覽，網友們紛紛大讚司機很懂，笑說這會比博愛座更搶手，「昔有金城武樹，今有玉澤演座」、「好笑程度：玉澤演坐過的100%、請保持乾淨10000000%」、「被下面小字警語笑瘋」、「超好笑，重點還是毫無設計過的A4紙，簡潔有力」、「台中市公車，你不要太會喔」、「司機內行」。原PO也在留言處補充說，這班公車是303號，讓不少人都喊想去朝聖。

韓星玉澤演是男子偶像組合2PM成員之一，活躍於歌唱、綜藝節目，同時也是一名演員。近來在台灣long stay，頻頻被目擊出現在台中街頭，讓不少粉絲笑說可以請他來代言。玉澤演本人近日也在個人IG上分享多張照片，包括街景照、和台中公園合照、路邊攤糖葫蘆照、滷味照等，貼文也出現他搭公車的自拍照，不過比對後和網友PO出的公車非同一輛，應是不同天搭的。

