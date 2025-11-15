「玉澤演坐過的 請保持乾淨」 兒子也追韓團 公車司機懂「暖心貼公告」
韓星玉澤演日前搭乘台中303公車前往台中公園，引起公車司機注意。司機莊先生的兒子是韓星粉絲，莊先生在玉澤演坐過的座位貼上「玉澤演坐過的，請保持乾淨」告示，溫馨舉動獲得乘客關注與討論。玉澤演目前因工作長居台中，常在社群媒體分享台中街頭照片。民眾認為在台中看到他的蹤跡是難得的經驗，莊先生希望能讓搭乘公車的粉絲感到幸運，體驗不那麼緊張和壓迫。
韓星玉澤演日前搭乘台中303公車前往台中公園，引起公車司機注意。司機莊先生的兒子是韓星粉絲，莊先生在玉澤演坐過的座位貼上「玉澤演坐過的，請保持乾淨」告示，溫馨舉動獲得乘客關注與討論。玉澤演目前因工作長居台中，常在社群媒體分享台中街頭照片。民眾認為在台中看到他的蹤跡是難得的經驗，莊先生希望能讓搭乘公車的粉絲感到幸運，體驗不那麼緊張和壓迫。
韓團2PM成員玉澤演因工作目前長期居住台中，常搭乘公共交通工具遊覽當地風景並拍攝感性照片。日前他搭乘303公車前往台中公園，引起公車司機的注意。這位司機雖然當下沒有打擾玉澤演，但因自己的兒子也是韓星粉絲，理解粉絲心情，便在玉澤演坐過的座位上貼了「玉澤演坐過的，請保持乾淨」的小告示，這一貼心舉動引起了搭乘該路線乘客的關注和討論。
玉澤演因工作需要目前長期住在台中，他經常利用空閒時間探索台灣各地，並在社群媒體上分享充滿台灣特色的街頭照片。據了解，玉澤演於13日下午約2點左右，從台中台灣大道上的中正國小站搭乘303公車，一路坐到中興堂站才下車。當時開車的莊先生表示，玉澤演上車時他多看了幾眼，因為對方身材高大顯得特別亮眼，而他之所以能認出玉澤演，是因為自己的兒子有在追韓星。
莊先生在接受訪問時透露，他當時沒有立即告訴兒子這件事，因為害怕兒子會因此想跟著他一起上班。這位父親出於對兒子興趣的支持，決定在玉澤演坐過的座位上貼上溫馨提示，希望讓其他粉絲也能感受到偶像曾經坐在這個位置，欣賞過同樣的台中風景。
對於這個小小的告示牌，不少民眾表示很可愛，認為這讓大家知道這個位置很特別。有民眾提到，在社群平台threads上已經有很多人發文分享玉澤演去過的地點，而能在台中看到他的蹤跡更是難得的經驗。
從玉澤演在社群媒體上分享的台中生活照中，可以看到他與台中公園大型logo合影的照片，推測應該就是當天搭乘303公車前往的景點。莊先生表示，如果有粉絲剛好能坐到玉澤演坐過的位置，應該會覺得很幸運，同時也希望這能讓搭乘公車的體驗不那麼緊張和壓迫。
