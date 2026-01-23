玉澤演守人夫分寸感拒粉絲邀吃飯

玉澤演23日現身信義區為代言保養品站台。（趙雙傑攝）

韓國男團2PM成員玉澤演去年長住台中拍攝電影，期間多次被網友巧遇搭公車、外出逛街，真實又接地氣的模樣引發熱議，23日久違公開現身，出席保養品活動，開心向粉絲打招呼：「很久沒跟大家見面！」他也透露，正如火如荼準備2PM演唱會，並笑說他只是在台中搭了公車，沒想到竟登上台灣新聞，讓他相當不知所措。

憶起在台中拍戲的生活，玉澤演表示，台灣的空氣、水質與陽光都與韓國不同，回韓後反而覺得乾燥，也順勢分享保養心得，直言關鍵在於保濕，由於新片中有不少游泳池戲碼，水中化學物質讓皮膚容易乾燥、緊繃，多虧急護霜幫助，才讓膚況維持穩定。他也坦言隨著年紀增長，更能感受到皮膚狀態對整體氣色的重要性，自豪現在常被稱讚皮膚好。

談到在台灣的美好回憶，玉澤演笑稱每次「吃到好吃的食物」就是最大幸福，幾乎想吃的都吃過了，也歡迎粉絲推薦，現場有粉絲熱情喊「我煮的」，邀他作客，才結婚2個多月的他則展現已婚男士的分寸感，幽默用韓文回應婉拒，引來全場笑聲，他也感謝粉絲支持，並送上新年和情人節祝福，甜蜜表示：「希望能像急護霜守護我一樣，我也會守護著大家。」