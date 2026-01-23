玉澤演帥氣現身信義區預告「2PM演唱會」 台中搭公車上新聞喊吃驚

【緯來新聞網】韓星2PM成員玉澤演去年10月演出台韓合作電影，在台中Long Stay生活，多次被粉絲目擊，被網友戲稱有如「台中NPC」。他今（23日）出席保養品牌Kiehl’s活動，現身信義區，大方向在場粉絲飯撒，對2樓空橋上聚集的粉絲揮手比愛心，大喊：「我回來了！」十分親民。

玉澤演出席保養品活動，笑說沒想過在台中搭公車會上新聞。（圖／攝影組）

他今一現身就露出燦爛笑容，笑喊：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」已經回到韓國的他，還透露「正在準備2PM演唱會！」讓鐵粉們都直呼期待。對於即將到來的情人節，玉澤演也向粉絲甜蜜告白，表示：「我會守護大家！」



他去年10月在台中Long Stay，時不時就上街慢跑、逛街、搭公車，融入在地生活，也趁在台期間體驗了許多台灣美食，透露自己都是靠著看圖片找吃的。被問到印象深刻的事，他透露沒想過搭公車也會上新聞，笑說：「因為在台中真的待了很久，也很常搭公車，沒想到搭公車還上了新聞，讓我非常不知所措，想說這個為什麼會上新聞？」讓他哭笑不得。

玉澤演現身信義區，吸引大批粉絲聚集。（圖／攝影組）

玉澤演對現場粉絲揮手比愛心，放送飯撒。（圖／攝影組）

