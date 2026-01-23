玉澤演帥氣現身信義區 驚訝臺中搭公車上新聞

記者王丹荷／綜合報導

韓星2PM成員玉澤演今（23）日久違現身信義區保養品牌活動，展現親民魅力，一開口便熱情打招呼：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」」他分享正準備2PM的演唱會，也提到之前在臺中long stay拍攝電影，訝異搭個公車就上了臺灣的新聞，印象深刻但也讓他有點不知所措。

被問肌膚保養問題，玉澤演透露保濕很重要，在臺中拍戲時，常在游泳池場景拍攝，長時間下水後特別容易感到乾燥緊繃，感覺肌膚需要保濕的時候，就會使用急護霜；被網友狂讚他很會挖掘臺灣美食，他則笑說臺灣很多美食，自己挖掘美食的方式相當簡單，「在網路上看到就會找來吃，不過因為待得時間久，該吃的也都吃了，如果有粉絲推薦，也會找來吃吃看。」

他透露平時隨身包包裡一定會帶著劇本、耳機和手機，也再次向到場支持的粉絲致謝，「真的很謝謝大家今天來看我。」他不忘向粉絲送上新年祝福，「托品牌的福，又在臺灣見到大家，最近覺皮膚狀況很重要，希望大家都能一起過個好年。」情人節將近，他嘴甜喊：「希望能像這個急護霜守護我一樣，我也會守護著大家。」

玉澤演帥氣現身出席活動。（品牌提供）