玉澤演突喊「歡迎TWICE來台灣！」粉絲見口吻笑翻：根本台灣人

韓星玉澤演突然發文歡迎TWICE來台灣，讓大家笑翻。（圖／IG@taecyeonokay）

韓團2PM成員玉澤演，近期因為拍戲的關係在台中長住，時常在IG分享在台灣的生活，成為大批粉絲的熱門話題。隨著TWICE來台開唱，玉澤演竟然也發文歡迎TWICE的到來，讓網友笑說，根本是台灣人無誤。

玉澤演今（21）日中午發出一則IG限時動態，拍下台灣媒體報導TWICE準備搭機來台的畫面，並開心標註TWICE的官方帳號表示，「歡迎來到臺灣！」可愛的舉動，瞬間讓人懷疑玉澤演是不是已經變成台灣人了。

玉澤演以台灣人的口吻，歡迎TWICE來台。（圖／IG@taecyeonokay）

有粉絲見狀，立刻PO到Threads上分享，「究竟玉澤演才是台灣人 還是我才是台灣人？玉澤演發限動歡迎TWICE來台灣。」讓大家通通笑翻，「玉澤演到底為什麼一直待在台灣啦XD」、「玉澤演真的很可愛耶完全就是本地人口氣啊，已經變成了臺灣人無誤」、「我剛剛也以為是那個朋友發限動，看到玉澤演還懷疑了一下」、「玉澤演真的有在拍戲嗎，哈，我感覺他已經直接定居了，在地台灣人」。

事實上，玉澤演過去是JYP娛樂的藝人，也是TWICE的同門師兄。說到與台灣的緣分，他曾在2019年擔任過台灣觀光局的代言人，如今因為拍戲關係，選擇在台中長住，個性活潑陽光的他，也經常到處趴趴走，更被戲稱是「台中NPC」，意外促進當地觀光，成為粉絲熱門話題。

