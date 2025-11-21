玉澤演繁體中文「歡迎TWICE來到台灣」 網：究竟他是台灣人？還是我才是？

玉澤演近期在台中長駐，發文歡迎TWICE來台灣。翻攝自IG



韓星玉澤演近期在台中拍新戲之餘，天天在台中市區到處趴趴走，被粉絲笑稱「半個台中人」。他今（11/21）日透過IG限時動態分享台灣電視新聞報導TWICE抵台的畫面，還特別標記TWICE官方帳號並用繁體中文寫下：「歡迎來到臺灣」立刻在網路掀起熱議，笑翻網友。

玉澤演限動中可見，他翻拍電視台正在播報TWICE為了高雄演唱會來台的新聞畫面，語氣宛如地主迎接貴賓般地寫道「歡迎來到臺灣」，短短一句話讓粉絲笑翻，紛紛把截圖瘋傳到Threads，引來許多網友留言朝聖。

Threads網友全都笑翻，「到底他才是台灣人，還是我才是台灣人？」「講『歡迎來臺灣』自然得像住了十年。」「還看台灣電視台，這是本地人吧？」「我看到限時差點以為是朋友發的！」甚至有台中網友自嘲：「他的台中踩點比我還多，我才是真觀光客。」

事實上，玉澤演這段期間在台中拍戲，空檔幾乎把各大景點走遍，從鈴蘭通、宮原眼科、台中車站周邊，到草悟道、國美館、七期市政中心等地，全市至少超過30個景點都曾被網友捕捉到他的身影，被粉絲封為「非官方台中觀光大使」。

TWICE本週末將在高雄世運主場館連唱兩天，7名成員今早從仁川機場出發，台灣成員子瑜則因活動行程從東京轉飛返台。玉澤演身為男團2PM成員，過去曾是JYP娛樂旗下，是TWICE的同門師兄，看到師妹團來台新聞，還用繁體中文熱情歡迎，也被粉絲打趣形容：「這就是東道主的待遇！」、「完全把自己當台灣人了。」

