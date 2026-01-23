玉澤演自豪吃遍台灣美食 驚訝台中搭公車變新聞

（中央社記者王心妤台北23日電）韓星玉澤演今天來台出席保養品牌活動，他去年長住台中一段時間拍片，自豪台灣美食應該都吃過了，最驚訝的則是在台中常搭公車這件事被媒體報導。

玉澤演出席活動，一開始就向現場觀眾打招呼。

玉澤演去年待在台中拍攝，他造訪了勤美綠園道、審計新村、一中街、高美濕地等地點，不時會被民眾邀請合照。他今天談到此事笑說，住在台中期間會搭公車四處跑，「但沒想到搭公車這件事還被媒體報導，讓我非常不知所措，想說這個為什麼會上新聞」。

玉澤演分享，每次來台灣玩都會吃牛肉麵並喝珍珠奶茶，也嘗試過很多台灣美食，「應該沒什麼沒吃過的了，歡迎粉絲推薦新美食，我會找來吃看看的。」現場有觀眾大喊「我煮的」，他笑回：「家常菜嗎？不行啦！」（編輯：管中維）1150123