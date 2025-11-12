玉澤演融入台灣生活！搭公車、逛夜市吃熱炒 網笑：完全是在地人

【緯來新聞網】男團2PM成員玉澤演近期在社群平台分享他在台中長住期間的點滴，引起粉絲熱烈關注。由於參與新劇拍攝，他近日頻繁出現在台中街頭，並以輕鬆自然的方式融入當地生活，昨（12日）玉澤演再上傳多張台灣生活照片，讓粉絲笑說「真的融入了」。

玉澤演融入台灣生活。（圖／資料照、翻攝IG）

玉澤演本月1日在社群平台公布即將結婚的消息，並公開手寫信表示，自己與長期支持並理解他的伴侶將攜手邁入人生新階段。他寫道：「她是我最堅強的依靠，未來也希望能攜手走過人生每個階段。」經紀公司隨後證實喜訊，並表示婚禮預計明年春季於首爾舉行，採非公開形式，以尊重未婚妻的隱私。



玉澤演自10月中旬起抵達台灣參與戲劇製作，期間多次透過Instagram限時動態公開自己的行程。他不僅徒步遊覽勤美綠園道、市政大樓、審計新村、彩虹眷村、國美館等地標，還搭乘公車體驗台中交通，甚至光顧了好友林柏宏推薦的咖啡館品嚐甜點。他發出的中文限時動態風格貼近日常，宛如朋友之間分享日常生活，讓網友直呼「親民又真實」。



除了走訪夜市、吃熱炒、逛公園等貼近日常的活動，玉澤演也出席了「酒祭」、「爵士音樂節」、「大墩鈴蘭通啤酒節」等在地活動。期間更有民眾在審計新村目擊他一人靜坐咖啡廳，完全沒有明星的架子。



他最近上傳的台灣生活照也引起不少討論，包括搭乘大眾運輸、夜市小吃、以及與台中人日常無異的生活方式，讓不少網友留言表示，「走在路上都可能遇到他」、「真的是無違和地融入在地生活」。

