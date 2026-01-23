玉澤演親曝台中long stay內幕！人夫被邀「來我家吃飯」秒拒：不可以

韓星玉澤演今天在台北信義區出席品牌活動。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星玉澤演今天(23日)在台北信義區出席品牌活動，他活力滿滿，不停對圍觀的粉絲比愛心、揮手打招呼，甚至還在媒體聯訪期間俏皮數麥克風數量，即使成為人夫，模樣依舊超可愛。

玉澤演不停對圍觀的粉絲比愛心。(記者王文麟攝)

玉澤演今天受訪時揭曉，原來前陣子在台中long stay是為了要拍攝電影，「在台中拍電影的時候，很多時候要在泳池，游泳池水有化學物質，從泳池出來後皮膚很緊、很乾燥，這時需要急護霜的幫助。」他也分享，在台中搭公車的消息被新聞報導，讓他覺得很疑惑：「為什麼我連搭公車都會不知所措。」

廣告 廣告

玉澤演透露來台後該吃的美食都吃了，如果粉絲有推薦的話再去吃吃看。(記者王文麟攝)

至於還有什麼想吃的美食？玉澤演透露來台後該吃的美食都吃了，台灣美食很棒，如果粉絲有推薦的話再去吃吃看。有粉絲大喊：「來吃我家的飯！」玉澤演急忙說：「不行，不可以！」粉絲又大聲詢問為什麼，玉澤演又害羞回應：「我愛怎樣就怎樣！」現場笑聲不斷。

玉澤演前陣子在台中long stay是為了要拍攝電影。(記者王文麟攝)

他分享，前陣子除了忙於在台中拍戲之外，也正準備2PM的演唱會當中，包包中必備的物品包括耳機、劇本以及手機，他也感謝台灣粉絲來看他，並喊話「我會守護大家」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

1.4億還在漲！《陽光女子合唱團》6女星合體吵翻天

曹西平入夢了！劉至翰妹還原2人深夜對談 「溫柔叮嚀一句話」掀淚海

