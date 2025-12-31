玉澤演跨年夜奪獎！台上感言「首公開未婚妻名字」 甜喊：我愛你

記者王培驊／綜合報導

南韓人氣男團2PM成員兼演員玉澤演，31日出席在首爾汝矣島KBS Hall舉行的《2025 KBS演技大賞》，憑藉電視劇《我奪走了公爵的初夜》拿下迷你劇部門男子優秀獎，這也是他出道15年來首度以「演技」獲獎，當場難掩驚訝神情。玉澤演在台上坦言，「以2PM的身分拿過很多獎，但用演技得獎是第一次，完全沒有期待，所以有點慌張。」他也感謝導演與編劇願意相信他，將「男主角」的重要角色交到他手中，直言這次作品成為他重新思考表演、突破自我的關鍵契機。

玉澤演在獲獎感言中提及未婚妻，更大方喊出對方的名字告白。（圖／翻攝自KBS Drama）

他表示，自己演戲已有15年，透過這部作品看見不同於以往的新面貌，也下定決心要成為持續成長的演員，同時點名感謝一同演出的徐玄，感謝對方在拍攝期間的支持與陪伴。得獎感言中，玉澤演也不忘向一路相伴的團員致謝，依序喊出2PM成員Jun. K、Nichkhun、俊昊、燦盛與祐榮的名字，感性表示：「真的非常感謝你們。」並向多年來支持他的HOTTEST粉絲們表達謝意。

玉澤演拿下迷你劇部門男子優秀獎。（圖／翻攝自KBS Drama）

最讓現場瞬間變成粉紅色的，是玉澤演在感言尾聲公開向未婚妻告白，他深情表示：「最後，想真心感謝我的未婚妻，我愛你。」直接喊出對方名字，霸氣又真誠的告白讓全場驚呼連連。

事實上，玉澤演自2020年起便與小4歲的圈外女友公開交往，今年2月更被拍到在法國巴黎疑似求婚的畫面，婚訊隨即傳出。上個月，他親自在個人社群平台公開手寫信，正式宣布結婚喜訊。所屬經紀公司51K也證實，玉澤演將於明年春天在首爾某處舉行非公開婚禮，僅邀請雙方家人與至親好友出席。

同日下午，玉澤演也現身《2025 KBS演技大賞》紅毯，以俐落西裝造型亮相，狀態極佳，面對媒體訪問時展現一貫幽默談吐，並透露未來仍將持續兼顧演員與2PM活動，讓粉絲更加期待他的下一步動向。

