玉澤演迎TWICE秒拍照喊「歡迎來台灣」 網笑：還以為是地主

【緯來新聞網】南韓男團2PM成員玉澤演近期在台中拍攝新戲，工作之餘常常在市區閒晃，甚至被粉絲戲稱已經是「半個台中人」，今（21日）他在Instagram限時動態中以「地主」口吻歡迎同門師妹TWICE抵台，引起網友熱議，瞬間登上Threads熱門討論。

玉澤演迎TWICE秒拍照喊「歡迎來台灣」。（圖／翻攝IG）

玉澤演在社群平台上傳一段拍攝自台灣新聞頻道的電視畫面，內容是報導TWICE抵達高雄準備開唱。他在畫面上標記了TWICE的官方帳號，並寫下簡短但溫暖的話語：「歡迎來到台灣。」這個舉動被粉絲大量轉發，許多人笑稱他根本成了台灣的在地代表。



網友留言反應熱烈，有人開玩笑說「他說起『歡迎來臺灣』比我還自然」、「感覺他真的住這裡很久了」，也有人驚呼「竟然還在看台灣新聞台，真的很在地」。更有台中居民笑稱：「他比我還熟這裡的巷弄。」



實際上，玉澤演這段期間在台中拍戲，閒暇時不斷探索在地景點，據網友整理，他一個月內造訪的台中景點已超過30處，包括鈴蘭通、宮原眼科、草悟道及七期市政中心等，密集程度讓粉絲封他為「非官方觀光代言人」。

