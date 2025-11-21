玉澤演遊台中不忍了！ Threads首發文斥「千萬別偷拍我」

韓星玉澤演用中文發「Threads」，竟是為了說「不要偷拍」。（截圖自Threads、翻攝玉澤演IG）

韓星玉澤演近期為台日韓合作作品在台中拍攝，Long Stay一個多月，空檔時常在市區四處走逛，屢屢被民眾捕捉到「野生現身」。今（21日）他突然發出第一則Threads貼文，用繁體中文寫下：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事。」語氣溫和卻清楚，顯示狀況已讓他備感困擾。

玉澤演自10月中旬進駐台中後，不但大方在社群分享自己拍下的城市風景，網路上也天天都有網友「巧遇記」。有人騎機車等紅燈時，抬頭就看到他站在對面路口；有人在診所等叫號，無聊往窗外看，也剛好看到他走過。台中街頭宛如隨時都可能與他擦肩，掀起一波「玉澤演現象」，讓許多還沒遇到本尊的人忍不住自嘲：「我是唯一沒遇到玉澤演的台中人嗎？」

玉澤演用繁體中文勸告「拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事。」（截圖自Threads）

玉澤演在台中拍戲一個多月，到處趴趴走。（翻攝玉澤演IG）

同公司師妹TWICE今（21日）抵台為周末高雄演唱會作準備，玉澤演甚至看新聞發限動「歡迎來到臺灣」。（翻攝玉澤演IG）

不少粉絲靠勇氣向他提出合照，他也爽快答應、甚至簽名，展現親和力。但也有民眾舉起手機試圖直接拍攝，當場被他揮手制止。如今他選擇在Thread上親自發聲，外界普遍解讀為遇到的偷拍事件已超出範圍。玉澤演友善，但仍希望獲得基本的尊重與私人空間，在台中拍戲的這段時間，也盼大家能多體貼他的感受。

