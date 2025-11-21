玉澤演遊台中被偷拍 盧秀燕首發聲回應
韓團「2PM」成員玉澤演最近在台灣Long Stay旅行，許多台中網友都野生捕獲他出現在街道或公車上，在台待了快一個月的他，昨(21日)首開Threads，但第一篇文章就是請求路人不要偷拍他，對此，台中的大家長盧秀燕昨也發文，呼籲大家給藝人賓客多點空間。
玉澤演最近在台中趴趴走旅遊享受美食，昨師妹TWICE飛來台灣準備開演唱會，玉澤演還以「主人」身分打趣說：「歡迎來到台灣」，笑翻眾人。昨玉澤演接著在Threads發了第一篇文章，無奈說：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，意指請求合照和偷拍完全是兩件事，希望大家多點尊重。
對此，台中市長盧秀燕回應：「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」希望大家秉持友善的待客之道，他們也會同步守護客人的隱私。
網友也留言同意：「天啊這是玉澤演本人發文，請遇到的人自重」、「哪個私生飯去騷擾他，讓他還特地發『中文提醒』，我就問這私生飯你丟不丟臉」、「我要瘋，玉澤演第一篇貼文是這個我覺得超丟臉...」、「台灣人真的對肖像、隱私跟版權超沒有概念，不是公開活動就能拍，也不是公眾人物就能拍，看到下面留言，台灣這部分真的要加油」。
