玉澤演首發中文喊「別偷拍我」 盧秀燕籲：請不要做

玉澤演特地用中文發文，呼籲台灣人不要偷拍他。（圖／翻攝IG／taecyeonokay）





南韓人氣男星玉澤演21日在Threads上首度發文，就是兩行繁體中文字，寫下希望大家「不要偷拍」，立刻引發眾多討論，不少粉絲推測應該是遭遇騷擾了。

南韓人氣男星玉澤演疑似遭到騷擾，在脆上發文「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事。」有粉絲疑惑真的是本人嗎？怎麼會發中文而且脆上還沒有其他發文，不過因為這個帳號有連動本人ig，所以確定是真的。

加上他其實之前在台北出席活動，就有表示會在台灣待很長一段時間，更有粉絲粉絲捕抓他坐公車的蹤跡。如今，玉澤演首度透過Threads發出中文表示：「千萬別偷拍我，拜託，拍照和偷偷拍照是完全兩碼事。」顯示他對這件事的重視

近日疑似遭到騷擾，而且是在台中市，台中市長盧秀燕也發文呼籲，希望大家可以共同守護貴客的隱私與安全。她表示：「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。」更呼籲：「如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道。

