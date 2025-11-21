玉澤演首發Threads中文警告「別偷拍我」 盧秀燕籲守護明星隱私
南韓男星玉澤演近期因拍攝工作長期停留台灣，頻繁現身台中各地，引發當地粉絲高度關注。然而，玉澤演21日首用Threads發文，以繁體中文公開呼籲「千萬別偷拍我」，強調偷拍與合照是兩碼子事，疑似因多次遭遇騷擾而決定正面表態，連台中市長盧秀燕也發聲了。
玉澤演日前出席台北活動時透露，將在台停留一段時間。隨後便有不少粉絲在台中「捕獲」他的蹤跡，從夜市、街景到咖啡店，玉澤演親民作風與隨性穿搭被讚賞「入境隨俗」。他亦不時透過Instagram分享在台日常生活與風景，展現對在地生活的熱情。
不過，伴隨曝光度升高，偷拍行為也屢見不鮮。玉澤演21日首度透過Threads發文指出：「千萬別偷拍我，拜託，拍照和偷偷拍照是完全兩碼事。」特別使用繁體中文撂重話，顯示對於屢遭騷擾的不滿情緒。
貼文曝光後，引發粉絲反思與批評，有人表示：「玉澤演第一篇貼文是這個我覺得超丟臉」、「還特地發中文給台灣人看，台灣人夠丟臉」、「天啊這是玉澤演本人發文，請遇到的人自重。請有禮貌詢問人家可不可以拍照，不要偷拍上傳」、「韓國人非常在意被拍照，請台灣人有點素質」、「人家已經用中文警告了，他不是抱怨，而是在保護自己」。
對於此事，台中市長盧秀燕亦在Threads發聲關心。她表示：「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。」她進一步強調，藝人隱私攸關人身安全，也呼籲市民與粉絲：「如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道。」
