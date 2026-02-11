「玉皇大帝有没有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？」 黃光芹砲轟國民黨台中市長提名：搏臭
[Newtalk新聞] 資深媒體人黃光芹今天（11日）針對國民黨台中市長提名作業發文痛批，黨中央跟隨立委楊瓊瓔「起舞」，已到「不問蒼生問鬼神」地步，拖延民調至3月底並違規公布日期，恐讓綠營操作助弱勢候選人出線，讓民進黨立委何欣純輕鬆勝出。她直指黨主席鄭麗文嘴上說公平，實際卻集眾力拖磨穩操勝券的立法院副院長江啟臣，質疑國民黨是否陪楊瓊瓔「搏臭」。
黃光芹在社群媒體上直言，「玉皇大帝有没有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？」指楊瓊瓔民調不僅差江啟臣一點，而是「差了一大截」，黨中央卻配合楊的「黃道吉日」，拖到3月底才辦民調，甚至違反規定公布當周日期，「就不怕綠營操作，助弱雞出線，讓何欣純好打？」她諷刺，在鄭麗文堅持下，楊瓊瓔好不容易願意比民調，黨中央卻不刀起刀落在農曆年前搞定，反倒搞到問鬼神的地步，「真是令人搖頭三嘆」。
黃光芹進一步批評鄭麗文，指出她在2023年不惜拋「柯韓配」求勝選，卻不見諒於藍營；如今身為黨主席，嘴巴說公平，實際卻拖磨江啟臣，「有這麼奇怪的黨嗎？」她呼籲國民黨既然要「擺桌發帖大宴賓客」，就快點定案，「有人要搏臭，國民黨難不成還陪著玩？！」
國民黨台中市長提名爭議延燒，黨中央6日宣布江啟臣與楊瓊瓔達成共識，宣布於3月25日至31日辦理內參全民調決定人選，但江啟臣隨即發聲明抗議，認為違背雙方簽署協議中「不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」的條款，並澄清未參與後續協調，黨中央也未確認其同意，恐讓民調失真。楊瓊瓔則發新聞稿表示經協調確認民調時間，黨中央回應未公布機構，合乎協議。
鄭麗文1月19日接受黃光芹專訪時表示，江啟臣聲望較高，但楊瓊瓔遵守遊戲規則，無理由勸退，目前地方人士與黨大老持續溝通，若協調不成將依黨規初選。黃光芹則在另篇評論中嘆藍營提名進度落後綠營，早早讓何欣純出馬，反觀國民黨「姐弟之爭」遲無共識，內捲傷痕已成，鄭麗文一句「我不好去勸退楊瓊瓔」似藏玄機，心中已有答案。
2026九合一選舉漸近，台中被視為藍營優勢選區，但提名卡關恐影響團結。黃光芹警告，黨高層若遲未決斷，恐讓自家戰將輸在起跑點，外界質疑是否聯手攪局江啟臣，或楊瓊瓔意在副院長大位。
國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
台北市 / 綜合報導 兩岸國共黨智庫交流，日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑今(10)日舉行記者會，發表成果，強調符合主流民意，但黨內自家立委王鴻薇發文，從日本選舉結果來看，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，面對年底大選，黨中央真的要深思，資深媒體人陳敏鳳更透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿放話退黨，對此蕭旭岑駁斥，說這消息錯誤。國民黨副主席蕭旭岑說：「AI人工智能等，進行跟大陸的產官學界交流，我們到大陸去是站在台灣的主流民意。」舉行記者會，闡述國共智庫論壇成果，被解讀替鄭習會鋪墊，國民黨副主席蕭旭岑，強調實務交流符合「主流民意」，但現在黨內傳出雜音。自家立委王鴻薇發文，應該借鑑日本選舉走向，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視，日本大選所傳達出的政治訊號，在2026年地方選舉，勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。相較於黨中央與中國交流，可能的地方選將，似乎更向美日靠近，立法院副院長江啟臣，日前才邀請AIT處長谷立言到台中參訪，也傳出台中市長盧秀燕有意訪美，資深媒體人陳敏鳳就透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿，甚至放話退黨，而三月就是關鍵臨界點。資深媒體人陳敏鳳說：「是說三月份的問題會更嚴重了，黨員對現在的路線，私底下議論紛紛，說這個這樣子不對的話，他們就就離開就好了，所以這個隱含中，還是有一些危機存在。」國民黨副主席蕭旭岑說：「有新入黨的近萬人啦，怎麼會有退黨潮，敏鳳的消息可能要進一步核實。」蕭旭岑認為，黨中央與中國交流路線，不會影響地方選舉，同時強化民生議題，只不過黨內選將能否買單，後續引發的政治效應，還待觀察。 原始連結
民進黨台南市長初選民調提名確定後，陳亭妃立委正式成為黨的提名候選人，在其拜訪台南市議會民進黨籍市議會黨團多位議員協商未達成共識後，「換妃」傳言不斷，這除了是「挺憲派」議員與陳亭妃多年的地方政治恩怨爭議情緒未解之外，也來自於國民黨提名候選人謝龍介立委陣營的見縫插針操作鬥爭技倆。畢竟，唯有民進黨在台南市長選戰過程自亂陣腳、黨內互打、內訌鬥爭持續激化不止，國民黨才有機會打贏選戰拿回這28年未曾執政的台南市長寶座，並進而嚴重影響賴清德總統連任的政治大局。
即時中心／徐子為報導國民黨主席鄭麗文昨（9）日受訪表示，台中不會走到初選，除非協商破局，才會自動進入初選模式。她還意有所指，對立法院副院長江啟臣放話，稱台中非艱困選區，不過也未定於一尊，給黨中央壓力、誤解遊戲規則無助選情。對此，江啟臣今（10）天表示，不論黨內如何，藍綠終須一戰，黨內也沒有必要對立。
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長提名協商破局，最終會以7成民調、3成黨員投票進行黨內初選。國民黨主席鄭麗文在《歷史易起SHOW》節目中展現強硬態度，強調遊戲規則是黨章明文規定，絕非因人設事，「...
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
下週一（16日）就是大年除夕，好市多台中店擠滿人潮採買年貨，熱心消費者分享好料心得，其中烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀及味丹隨緣全素猴頭菇佛跳牆，在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」被熱推，熟客透露，「除夕夜當天下午不擁擠」，每年都除夕前才去買料。
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]