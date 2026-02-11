「玉皇大帝有没有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？」 黃光芹砲轟國民黨台中市長提名：搏臭

國民黨台中市之黨內爭取，楊瓊瓔與江啟臣形同撕破臉。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃光芹今天（11日）針對國民黨台中市長提名作業發文痛批，黨中央跟隨立委楊瓊瓔「起舞」，已到「不問蒼生問鬼神」地步，拖延民調至3月底並違規公布日期，恐讓綠營操作助弱勢候選人出線，讓民進黨立委何欣純輕鬆勝出。她直指黨主席鄭麗文嘴上說公平，實際卻集眾力拖磨穩操勝券的立法院副院長江啟臣，質疑國民黨是否陪楊瓊瓔「搏臭」。

黃光芹在社群媒體上直言，「玉皇大帝有没有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？」指楊瓊瓔民調不僅差江啟臣一點，而是「差了一大截」，黨中央卻配合楊的「黃道吉日」，拖到3月底才辦民調，甚至違反規定公布當周日期，「就不怕綠營操作，助弱雞出線，讓何欣純好打？」她諷刺，在鄭麗文堅持下，楊瓊瓔好不容易願意比民調，黨中央卻不刀起刀落在農曆年前搞定，反倒搞到問鬼神的地步，「真是令人搖頭三嘆」。

黃光芹進一步批評鄭麗文，指出她在2023年不惜拋「柯韓配」求勝選，卻不見諒於藍營；如今身為黨主席，嘴巴說公平，實際卻拖磨江啟臣，「有這麼奇怪的黨嗎？」她呼籲國民黨既然要「擺桌發帖大宴賓客」，就快點定案，「有人要搏臭，國民黨難不成還陪著玩？！」

國民黨台中市長提名爭議延燒，黨中央6日宣布江啟臣與楊瓊瓔達成共識，宣布於3月25日至31日辦理內參全民調決定人選，但江啟臣隨即發聲明抗議，認為違背雙方簽署協議中「不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」的條款，並澄清未參與後續協調，黨中央也未確認其同意，恐讓民調失真。楊瓊瓔則發新聞稿表示經協調確認民調時間，黨中央回應未公布機構，合乎協議。

鄭麗文1月19日接受黃光芹專訪時表示，江啟臣聲望較高，但楊瓊瓔遵守遊戲規則，無理由勸退，目前地方人士與黨大老持續溝通，若協調不成將依黨規初選。黃光芹則在另篇評論中嘆藍營提名進度落後綠營，早早讓何欣純出馬，反觀國民黨「姐弟之爭」遲無共識，內捲傷痕已成，鄭麗文一句「我不好去勸退楊瓊瓔」似藏玄機，心中已有答案。

2026九合一選舉漸近，台中被視為藍營優勢選區，但提名卡關恐影響團結。黃光芹警告，黨高層若遲未決斷，恐讓自家戰將輸在起跑點，外界質疑是否聯手攪局江啟臣，或楊瓊瓔意在副院長大位。

