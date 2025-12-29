玉皇宮元旦祈福遶境 百隊神轎、神獸盛大登場

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東玉皇宮每年在元旦都會舉行神明及神獸祈福遶境大遊行，今年是馬年，將由神馬帶領進行遶境祈福，將出動72頂神轎、神獸23尊及相關設備共計106隊，參加人員高達1300人，預計元旦當天中午1點08分從玉皇宮出發。

屏東縣玉皇宮今年元旦舉行馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，中午12點40分在玉皇宮舉行祭拜，邀請縣長周春米、屏東市長周佳琪及各級代表前往參加，遊行的路線從玉皇宮開始，沿自由路到復興路後轉到廣東南路再進入民生路，隊伍將在屏東市遶境，最北則為屏東監理站，主要以市區為主，海豐及公館地區並不在遊行的路線內。

每年進行神獸大遊行時，都吸引了許多民眾觀賞，每次遊行的神獸常常不一樣，有恐龍、烏龜、鳥等各種的神獸，神明也進行遶境，祈求新的一年平安順利，遊行遶境相關訊息可上玉皇宮網站查詢。

神獸遶境大遊行，總吸引眾人的目光。(記者葉永騫攝)

