玉皇宮捐可攜式X光機助嘉基強化在宅急症與偏鄉醫療服務

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為提升居家醫療與偏鄉急症照護量能，在健保署南區業務組的大力促成下，嘉義基督教醫院獲臺南開基玉皇宮慷慨捐贈一台可攜式X光機。捐贈儀式於今日（12/3）在嘉基院內舉行，由南區健保署林純美組長與玉皇宮主委涂大松共同出席，攜手見證宗教團體與醫療體系合作守護社區健康的重要里程碑。

嘉基院長陳煒表示，許多失能或高齡長者因外出不便而導致就醫延誤，特別是在懷疑肺炎、肺積水等急症情況下，診斷難度更高。有了可攜式X光機，醫療團隊可直接到場完成影像檢查，迅速掌握病況並啟動在宅急症照護模式，讓病患在家即可獲得即時且安全的診斷與治療，不僅提高患者安全性，也大幅減輕家屬往返醫院的負擔與壓力，落實「在地安老」的核心精神。

玉皇宮主委涂大松表示，玉皇宮長期投入社會公益，特別關注弱勢族群的醫療與生活需求。得知嘉基醫院在偏鄉與居家醫療上有迫切的影像檢查需求後，深受感動，希望以具體行動支持社區健康。涂主委說，宗教不只是信仰，更是一種服務社會的力量。期盼透過可攜式X光機，讓更多長者與行動不便者能即時接受檢查，不再因交通不便而延誤治療，未來玉皇宮也將持續投入公益、支持在地醫療。

居中促成此次捐贈由南區健保署業務組組長林純美表示，可攜式X光機對居家與偏鄉醫療來說是極為重要的設備。許多長者因行動不便、交通困難，往往延誤檢查與治療；如今醫療團隊能「走進社區、走入家裡」，讓更多民眾獲得即時診斷，非常感謝玉皇宮的公益善行，這份捐贈讓醫療服務真正向前延伸，實踐健保守護全民健康的精神，林組長表示，此次跨領域合作展現健保、宗教與醫療團隊共同投入健康照護的力量。

嘉義基督教醫院長期深耕社區照護與偏鄉服務，且自113年7月加入在宅急症計畫，為提供更即時的診斷與處置，醫療團隊迫切需要可攜式X光設備投入服務。玉皇宮得知醫護需求後立即伸出援手，使醫院得以在最短時間內補齊關鍵設備，將顯著提升醫療團隊於居家及偏遠地區執行即時影像檢查的能力，協助民眾在家中獲得更安全、迅速的醫療照護。無論是在居家環境、長照機構或山區醫療站，醫療人員皆能現場完成拍攝與判讀，有效縮短診斷所需時間，進一步提升急症處置效率。

嘉基表示，此設備未來將整合在宅急症照護、居家醫療、長照與社區醫療團隊，並成為提升阿里山等偏鄉地區醫療韌性的重要助力。院方再次感謝玉皇宮的溫暖善舉及南區健保署的促成，強調這不僅是一台醫療設備，更是對長者、偏鄉居民與弱勢族群深具意義的承諾。嘉基將持續與政府及社會團體攜手，打造更全面、更即時、更具韌性的健康照護網絡。