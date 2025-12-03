玉皇宮捐贈可攜式X光機予嘉基 強化醫療服務量能

南區健保署組長林純美(右)與玉皇宮主委涂大松(中)至嘉基捐贈儀式，由院長陳煒代表受贈。(南區健保署提供)

記者王勗／台南報導

台南開基玉皇宮熱心公益，持續推動南台灣醫療、教育和災害救助等，三日經健保署南區業務組媒合，捐贈一台可攜式X光機予嘉義基督教醫院，南區健保署組長林純美與玉皇宮主委涂大松三日也共同前往嘉義出席捐贈儀式，也期盼能進一步提升嘉義地區急症處置效率。

嘉義基督教醫院長期深耕社區照護與偏鄉服務，自一一三年七月加入在宅急症計畫，為地方民眾提供即時診斷與處置，得知嘉基醫療團隊迫切需要可攜式X光設備投入服務，玉皇宮立即伸出援手，捐贈關鍵設備。嘉義基督教醫院表示，本次獲贈可攜式X光機信能顯著提升醫療團隊於居家及偏遠地區執行即時影像檢查的能力，協助民眾在家中獲得更安全、迅速的醫療照護。

廣告 廣告

可攜式X光機不受限地點，不論在居家環境、長照機構或山區醫療站，現場能夠迅速完成拍攝與判讀，有效縮短診斷所需時間。嘉基院長陳煒指出，許多失能或高齡長者因外出不便而導致就醫延誤，有了可攜式X光機，醫療團隊也能迅速掌握病況並啟動在宅急症照護模式，讓病患在家即可獲得即時且安全的診斷與治療，不僅提高患者安全性，也大幅減輕家屬往返醫院的負擔與壓力，落實「在地安老」的核心精神。

玉皇宮主委涂大松強調，「宗教不只是信仰，更是一種服務社會的力量」。玉皇宮長期投入社會公益，特別關注弱勢族群的醫療與生活需求，希望以具體行動支持社區健康，未來玉皇宮也將持續投入公益、支持在地醫療。