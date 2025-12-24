玉皇盃文創環保設計賽 東華大學摘金

第四屆玉皇盃文創環保競賽參賽學生在宮廟前合影。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

開基玉皇宮連辦四屆的「二０二五年玉皇盃文創環保設計競賽」，今年共有十七校隊參賽，是歷年來最多的一屆。今年主題導入環保三Ｒ循環回收、物盡其用以及減少使用的主軸，比賽結果由東華大學葉翰銘的「哩厚，失敗不氣餒」拿下金獎。

建廟三百六十年的「開基玉皇宮」以全台最早天公廟、最早玉皇上帝與玉皇四殿下信仰，受到各地信徒肯定，近幾年更以公益慈善、環境綠能為目標，除首度倡導碳中和之外，也與南台科大行銷與流通管理系合辦全國大專院校校際的玉皇盃環保文創設計競賽，今年邁入第四屆，共有十七校隊、上百件作品參賽。

開基玉皇宮主任委員涂大松表示，基於全世界注目的「ＥＳＧ」衝擊到全球供應鏈，綠色環保的浪潮下也襲擊到大家的生活，開基玉皇宮本於回饋社會與教育大專青年學子的信念，舉辦玉皇盃文創環保設計競賽，希望大專院校的學子將環保三Ｒ創新想法，付諸於自行設計的文創品，真正落實到實務可利用的產品。

獲得金獎和三萬元獎金的東華大學葉翰銘「哩厚，失敗不氣餒」是一只環保祭改禮盒，主要目標是減少大量金紙焚燒，不造成空汙與環境負擔，將象徵厚禮的心意化為具體而不焚燒的環保祈福體驗。

銀獎的台南護專鄭寶雲等四人合力創作的「你行Nissan」為「御香御膚、玉境再生」香氛系列，以開基玉皇宮為靈感核心，將灣在地植物、祭改文化與環保理念融為一體，香氛系列以天然香材如檀香、蓮花、柑橘等，打造空間淨化與心靈平安的香氛儀式；護膚系列則運用綠茶、薑根等草本成分，展現玉皇守護的潔淨與滋養。

銅獎「間諜八加酒」由南台科技大學陳思吟等三人共同發想，利用回收的玻璃瓶、舊布料和報紙再加上太陽能板，把日常被丟棄的東西重新組合成能發光的物品，展現新的價值。

其它得獎作品尚包括優選的國立台南護專的優選「三顧茅廬」、龍華科技大學黃逸芩的「WORD未來」、國立中興大學謝博翔所創的「加點創意」。佳作有四：台南大學的「mini設計社」、南台科大的「頭殼灰灰隊」、台南護專的「G.L.C」、東海大學「柚柚check it out」。