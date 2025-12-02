玉秀國小校長洪駿命：雙語融入科技

具有教育行政與科技專業的洪駿命博士接任玉秀雙語小學第一任校長。（學校提供）

台南市玉秀雙語國民小學已於九月開學，成為溪北地區第一所私立小學，具有教育行政與科技教育深厚專業的洪駿命博士接任第一任校長，玉秀雙語小學將邁入全方位雙語與科技素養教育的時代。

玉秀雙語小學設立於原南榮科大校園內，環境寬闊綠意盎然，並具備豐富資訊科技與學生活動空間，學校以「雙語教育×人工智慧×設計思考×機器人教育×PBL專題式學習」為核心架構，致力於打造溪北最具前瞻性的小學，以滿足科技產業聚落與年輕家庭對優質教育的需求。

校長洪駿命表示，玉秀雙語小學以國家「二０三０雙語政策」與「ＡＩ新科技～智慧機器人計畫」為主要軸線，發展國際化、前瞻性與跨域整合的教育模式。希望孩子不只會英語、不只會科技，更能具備同理心、創造力與解決問題的勇氣，成為能立足台灣連結世界的未來人才。」

他強調，玉秀雙語小學的成立，正值溪北地區人口逐步回流、科技產業快速佈局的重要時期。台南柳營智慧機器人產業聚落形成，對國際化教育的需求大幅提升，玉秀雙語小學未來將培養跨域及科技產業之人才，導入ＡＩ課程、國際專題、跨國交流、教育科技等教學內容。

洪駿命說，玉秀雙語小學的成立象徵溪北教育新篇章正式展開，玉秀將以「孩子為中心、教師為專業、學校為引擎、社區為夥伴」的理念，打造一所真正屬於地方、面向國際、面向未來的創新學校。