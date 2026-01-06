玉管處偕2單位推動生態保育、研究與環教

玉管處盧淑妃處長與嘉義分署李定忠分署長、臺大實驗林管理處蔡明哲處長簽署「生態保育合作備忘錄」。(圖：玉管處提供)

玉山國家公園與林保署嘉義分署、臺大實驗林管理處三方攜手合作推動保育教育珍稀物種齊聚新中橫串聯玉山與阿里山生態廊道

【記者蔡榮宗／投縣報導】新中橫公路北起南投水里，南至嘉義後庄，由臺21線與臺18線構成，並於塔塔加地區交會。沿線不僅涵蓋登山玉山的重要入口──塔塔加遊憩區，也串聯國際知名的阿里山國家森林遊樂區及國家風景區，兼具豐富自然資源與高度遊憩價值。

自塔塔加遊憩區至阿里山國家森林遊樂區一帶，分別由內政部國家公園署玉山國家公園管理處、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處及農業部林業及自然保育署嘉義分署等單位分工管理。

本區域在棲地環境、物種分布及所面臨的環境議題上，具有高度連通性與相似性，是多項生態保育工作的關鍵場域。例如，新中橫公路沿線為珍貴稀有保育類野生動物──阿里山山椒魚的重要核心分布區；近年來，取食人類食物頻率增加的黃喉貂及臺灣獼猴，亦在玉管處研究中多次觀察到其於玉山國家公園與阿里山國家森林遊樂區之間穿梭活動。此外，活動範圍遼闊、具潛在人獸衝突風險的臺灣黑熊，其保育與監測工作亦亟需跨機關合作，方能發揮整體成效。

為整合管理資源，深化生態保育、學術研究與環境教育能量，玉管處、林保署嘉義分署及臺大實驗林管理處三方，於六日在玉山國家公園塔塔加遊客中心舉行合作備忘錄簽署儀式，正式建立跨機關、跨領域的合作夥伴關係。

未來，三方將共同推動生態保育、學術研究、環境教育及公民科學等相關工作，並聚焦於臺灣黑熊、阿里山山椒魚及過境猛禽等物種與類群之保育教育議題，以及新中橫公路沿線人獸衝突預防與公民科學推廣等面向，展開具體合作行動。

後續亦將共同辦理相關宣導活動與環境教育課程，並相互支援專業人力，合作進行人員訓練與生態調查，期能整合跨單位資源，提升生態保育與環境教育成效，同時降低人獸衝突風險，減緩遊憩壓力對生態環境造成的影響。

玉管處表示，本次合作備忘錄簽署儀式於塔塔加遊客中心舉行，玉管處處長盧淑妃表示，此份合作備忘錄是三方深化合作的重要起點。除彼此相連的生態系與共同面對的保育議題外，更重要的是三方皆秉持自然保育的核心價值，並各自擁有值得相互學習與交流的經驗與專業能量。

盧處長表示，期盼未來三方能相輔相成、攜手成長，共同守護臺灣珍貴的山林生態，並為落實「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（KMGBF）之目標持續努力。