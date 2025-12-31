玉管處元旦起加強雪季管理 暫停玉山線單日往返申請

115年1月1日至3月31日玉管處實施雪季管制，暫停「玉山線單日往返」申請。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

玉山國家公園3000公尺以上高山近日氣溫持續降到攝氏0度以下，部分路段出現積雪、結冰情形，不適合一般登山活動。玉管處公告，115年1月1日至3月31日實施雪季管制，將加嚴入園審核，並同步暫停「玉山線單日往返」申請。

玉管處表示，依國家公園法規定，雪季期間針對園區生態保護區、海拔3000公尺以上路線實施安全管理措施。包括玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等高山路線，仍開放具備雪地經驗、並攜帶完整雪攀裝備的登山隊伍申請入園。

廣告 廣告

雪季登山需具備足夠經驗與裝備，隊員也須熟悉冰斧、冰爪、頭盔等基本雪攀裝備。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

有意入山的隊伍，須至「台灣登山申請一站式服務網」下載雪季申請文件，填寫自我檢查表及聲明書，確認全員具備雪地活動的風險認知與能力。考量冬季日照時間短、步道濕滑，「玉山線單日往返」於雪季期間暫停申請，玉山前峰、庫哈諾辛山等未涵蓋的路線則不受影響。

玉管處提醒，雪季登山不僅要面對低溫，還需具備足夠經驗與裝備。領隊應受過雪地訓練、具實務經驗，隊員也須熟悉冰斧、冰爪、頭盔等基本雪攀裝備，並能實際操作。若途中發現天候急變、裝備不熟或隊員狀況不佳，應立即撤退，切勿勉強登頂。

玉山群峰在積雪結冰時步道極為濕滑，稍有不慎就可能滑落。玉管處強調，雪季登山應以「全隊平安下山」為最高原則，隨時保有撤退彈性。

此外，登山者應準備充足保暖衣物，避免因流汗或雨雪導致失溫；行經積雪或結冰地形時，更要放慢腳步、謹慎行走。在通訊方面，請把握有訊號時回報留守人與家屬位置，避免誤以為失聯而動用救援資源。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退

炎亞綸穩交男友6年想婚了

《阿凡達3》賣破170億 登耶誕票房冠軍