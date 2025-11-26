玉管處辦理企業體驗假期! 推動公私協力深化自然永續行動

▲玉管處於花蓮南安遊客中心辦理企業體驗假期-推動公私協力深化自然永續行動。（圖／玉管處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】「企業體驗假期」為平台，促進自然永續跨域合作，內政部國家公園署玉山國家公園管理處（下稱玉管處）於114年11 月15日至17日辦理「企業體驗假期」，邀請國內關注ESG、自然永續與社會責任議題之企業代表前往玉山國家公園東部園區花蓮南安地區。透過三天兩夜的沈浸式體驗，引導企業深入瞭解國家公園的自然資本、生態系特性、文化資源與地方協作成果，共同探尋未來公私協力的可行方向，強化企業參與自然保育之行動性。

廣告 廣告

公私協力走入南安有機田區，沉浸式體驗在地布農族文化。（圖／玉管處提供）

「深度導覽」為基礎，建立企業對玉山生態與保育使命的整體認識──本次活動由玉管處主辦、環境友善種子股份有限公司承辦，規劃兼具專業內容與在地連結的體驗路徑。行程首日以「玉山，您好！」為開場，透過引導式展示與講解，使企業代表全面認識玉山國家公園的自然資源特性、高山生態系敏感度、地景形成脈絡，以及玉管處在生態保育管理、科研監測與環境教育上的核心任務，奠定後續戶外體驗的專業理解基礎。

透過公私協力工作坊引導雙方進一步建構ESG策略與國家公園 研究、保育及教育合作之可行性(1)。（圖／玉管處提供）

戶外體驗深化地方認識，連結生態保育與文化脈動──第二日行程聚焦玉山東部園區的自然與文化脈絡，包含瓦拉米步道生態導覽、南安有機田區的友善耕作介紹、電輔車走訪部落文化景點，以及以布農族料理體現土地、食物與文化的深層連結。企業學員在實地踏查中，直接感受玉山東部園區生態系的脆弱性、文化景觀的歷史積累，以及在地社群長期投入自然保育與文化永續的努力，對國家公園的治理挑戰有更具體的理解。

透過公私協力工作坊引導雙方進一步建構ESG策略與國家公園 研究、保育及教育合作之可行性(2)。（圖／玉管處提供）

公私協力工作坊：凝聚跨領域視野，形塑永續行動藍圖 ──最終日透過環境友善種子團隊帶領「公私協力工作坊」，引導企業思考如何將本業 ESG 策略、自然資本管理與國家公園的保育需求進行對接。企業代表與玉管處共同討論未來合作的優先議題，提出具體、可操作的協作構想，包括支持科研監測、推動環境教育、協力友善棲地、促進低衝擊觀光等方向。學員普遍表示工作坊內容具啟發性，未來將積極研擬企業行動方案，期盼與玉管處建立長期、穩健的合作關係。

玉管處推動永續治理，建構全民參與的自然夥伴關係──玉管處表示，本次企業體驗假期以「深化理解、跨域合作」為核心精神，期望透過親身體驗，使企業更具體理解國家公園的保育價值、治理挑戰與自然資本重要性。同時，透過地方部落、在地組織與企業的共同參與，展現公私協力推動自然永續的多元可能。未來玉管處將持續以永續治理為方向，推動更多具社會教育意義的體驗計畫，並積極尋求與企業夥伴共同守護自然環境的合作契機，為臺灣自然保育建立更具韌性、共榮的未來。