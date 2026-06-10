玉管處邀夏日走進南橫梅山 用畫筆探索自然

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）玉管處將於暑假期間在南部園區梅山遊客中心及植物園舉辦生態觀察與自然藝術課，由自然插畫家帶領民眾透過自然繪圖與生態觀察，找回紙筆手繪的單純快樂，留下眼前真實自然。

玉山國家公園管理處將於7月18日、19日舉辦共2梯次「玉山國家公園的生態觀察與自然藝術課」，邀自然插畫家李政霖、黃瀚嶢擔任講師，帶領民眾透過自然繪圖與生態觀察，感受山林豐盛、熱鬧的生命風景，費用每人每梯次新台幣300元，即日起至7月10日受理報名。

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玉管處今天發布新聞稿表示，位於南橫公路中段的梅山遊客中心與植物園座落海拔約1000公尺梅山部落，活動邀民眾漫步植物園步道，用眼睛觀看生物姿態、光影流動與生命痕跡，發現被忽略的細節與驚喜，並用手留下與自然的相遇及永恆印記，練習與自然重新連結。

玉管處指出，持續在玉山國家公園南部園區推動自然觀察與生態藝術美學教育實作活動，希望參與者不只看見自然，更透過親手描繪，建立更深刻的自然記憶與情感連結，邀喜愛山林、生態觀察與自然美學藝術的民眾，走進夏日限定生態觀察與自然繪圖活動。（編輯：張雅淨）1150610