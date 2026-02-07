玉米別再用電鍋蒸 達人教「微波4分鐘」就熟透

玉米買回家後，多數人習慣水煮或放進電鍋蒸熟，不過會稍微費時。一名網友近日分享，其實只要放在碗裡、加入1／3的水量，進微波爐加熱4分鐘，就能輕鬆熟透，省時又方便。貼文曝光後引發廣大回響，許多網友驚呼，「原來這麼簡單」，直說以前都白忙了；也有內行人透露，很多食材都能用微波爐煮熟，「玉米直接微波超讚，我還會用微波爐煮水餃和魚，超方便。」

原PO日前在Threads發文表示，前陣子滑手機時看到有網友分享，生的玉米放微波爐4分鐘就會熟，他實際嘗試後驚呆，「自從知道這件事後，每天都吃一根玉米。」

原PO分享做法，把外皮剝開洗一洗，再將玉米切一半，放在碗裡並加入1／3水量，以中高火微波4分鐘就能吃了。

貼文曝光掀起熱烈討論，許多網友留言驚呼，「天啊！謝謝你，玉米超人」、「現在才知道可以直接微波」、「太讚了，我等一下立刻去買玉米」、「原來這麼簡單，我之前為了得到熟玉米，都會煮一鍋玉米排骨湯。」

不少內行人表示，平常也會用微波爐煮玉米，「每次帶玉米到公司微波，同事看到都要跟他們解釋，真的超方便。」此外也有網友分享，多種食材進微波爐加熱幾分鐘就可以煮熟，包括玉米筍、高麗菜、蘿蔔、茄子等，狂讚「發明微波爐的人好偉大，生活變得非常便利。」

