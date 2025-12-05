玉米雞劇團《莎士．鼻仔．黑白摃》回歸 本周六日縣府文化局演藝廳登場

玉米雞劇團《莎士．鼻仔．黑白摃》。





陪伴新竹親子走過20個年頭的「玉米雞劇團」，今年將帶著甫結束臺中國家歌劇院與臺北巡演的口碑大作《莎士．鼻仔．黑白摃》，正式宣佈「回家」！這部集結20年功力、融合現場擊樂與肢體喜劇的旗艦製作，將於本周六日(6、7日)在新竹縣政府文化局演藝廳盛大登場。

縣府文化局表示，「玉米雞劇團」本次返鄉巡演的《莎士．鼻仔．黑白摃》，是玉米雞劇團創作生涯的巔峰之作。劇名中的「黑白摃」不僅象徵喜劇的無厘頭，更暗示本次演出一大亮點「打擊樂」。劇團特邀國內知名「玎酉擊樂」跨界助陣，將莎士比亞的三部經典劇作，拆解並重組成三種截然不同的表演形式。

廣告 廣告

文化局提到，觀眾將在同一晚看見肢體劇場的張力、小丑默劇的荒謬及物件劇場的詩意。打擊樂手不再只是背景伴奏，而是與演員呼吸同步的「聲音演員」，用節奏「摃」出莎翁筆下的幽默感。

玉米雞劇團可能是新竹產出最多『笑聲』的單位，藝術總監涂也斐表示，劇團成立二十年來，從早期的單打獨鬥，到如今擁有一支受過嚴格肢體訓練的專業演員團隊，玉米雞始終堅持『原創』這條最艱難的路。

不同於許多劇團選擇購買國外劇本版權，玉米雞堅持每一齣戲都要是「新竹製造」。這種堅持源於劇團的核心理念：「拒絕說教」。玉米雞的作品以高度的藝術性為基底，用幽默包裹智慧，讓孩子看見創意的邊界，也讓大人在笑聲中獲得療癒。



更多新聞推薦

● 內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子