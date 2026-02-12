玉英奶奶回來了 翁倩玉為《陽光女子合唱團》返台快閃謝票

翁倩玉返台快閃謝票，慶祝《陽光女子合唱團》台灣影史票房坐二望一。

引發全台觀眾孟姜女體質，一路哭倒票房紀錄的台灣電影《陽光女子合唱團》，已經賣破新台幣5億元，更可望於農曆新年期間超車影史最賣座《海角七號》的成績，片中扮演玉英奶奶的女星翁倩玉，專程返台快閃，加入謝票行列。

在電影上映前，大多數年輕觀眾對翁倩玉的印象，還停留在代言保養品的電視廣告，她一聽到這個消息，就直呼感謝廣告主強打廣告，讓她還能有點知名度。但是當電影賣座之後，翁倩玉也提到，有時走在日本路上，會有台灣觀眾認出她，「妳是奶奶嗎？」「我就是奶奶！」這麼旺的氣勢，恰好欣逢翁倩玉出道60週年，她笑說應該很多人都不曉得她十幾歲唱紅的〈珊瑚戀〉那首歌。

《陽光女子合唱團》片中監獄大亂鬥的戲碼，翁倩玉（中）不用替身，演出被踢倒的鏡頭，周遭所有人反應都格外逼真。（壹壹喜喜提供）

相隔近40多年再拍台灣電影，她說比較注重的地方，就是不要讓自己感冒，「戲裡冬天是長袖、夏天是短袖，但都是很單薄的布料。」她擔心萬一感冒了，就沒辦法拍戲，會延誤到劇組的進度。至於玉英奶奶在監獄的造型，她是素顏上陣，畢竟在牢裡不應該看起來保養太好，但每天拍戲還是花上一個小時在做頭髮，用刷睫毛的刷具刷白頭髮，「因為要把頭髮刷成白色，一根一根、從底部刷上來，這樣看起來比較自然。」

另外一場觀眾很在意的戲，就是眾人在餐廳時的大亂鬥，大家都想知道，那場戲真的有被踢到嗎？還是有用替身？翁倩玉說其實四肢、屁股都有穿了護具，而從頭到尾都是借位拍攝，並沒有真的被踢到，「但是我自己親自往後倒！」原本這一幕是請了替身代勞，往後摔了幾次後，她決定自己挑戰、演出被踢倒的鏡頭，「現場每個人的反應都是『哇』！」就真的很害怕她摔倒。翁倩玉記得拍戲時，工作人員都一直叮嚀她不要踩到、不要摔倒，「我眼睛還看得見啊！」

編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙，一起慶祝《陽光女子合唱團》台灣票房突破新台幣五億元。

拍戲現場跟她混最熟的，其實是扮演芸熙的童星，翁倩玉說：「因為我也是小孩子啊！」像是在餐廳大打出手那一幕，拍著拍著小朋友真的都會害怕了，她就會主動哄她。翁倩玉用衛生紙，隨手折了可愛的小動物，幫忙分散注意力，「我要看起來是胖胖的奶奶，戲服很大件，開拍前放著吸引她注意，一開機就收到衣服裡，看不出來。」

對於電影票房能一路逆勢開高，掀起社群媒體「哭哭大挑戰」的熱潮，導演林孝謙感謝大家對於台灣電影創作者的信任跟支持，「讓創作者有更多的可能性能夠去努力。」他也談到同行的鼓勵，包括《大濛》、《功夫》、《雙囍》等幕後工作人員都給予支持。編劇呂安弦提醒大家，參加「哭哭大挑戰」可以，但不要拍到電影銀幕、片中歌曲或聲音，甚至因此打擾鄰座觀影。至於會不會考慮發展番外篇，像是玉英奶奶剛入獄時的故事，他表示完全沒有點子，但也樂觀其成。

而翁倩玉替電影演唱的〈時間之歌〉，導演林孝謙表示也完成了一支MV，畫面則是涵蓋了電影從排練、拍攝、到映後觀眾的迴響，恰如歌詞反應出時間的變遷。春節期間暫則不會有任何謝票活動，至於真的票房攻頂成功、擠下《海角七號》的話，他表示還沒想好該怎麼跟觀眾同慶，還需要再想一想。

