《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了

侯明昊演出《玉茗茶骨》。iQIYI提供

28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。

孔雪兒參與少女團體養成類綜藝節目出道，並在《青春有你 第二季》中獲得第8名，成為限定女團「THE9」成員，參演過許多大戲，包括《墨雨雲間》、《折腰》、《錦月如歌》等劇，其中在《折腰》中飾演心機女「鄭楚玉」受到討論。

孔雪兒演出《折腰》。翻攝微博

而侯明昊演出《入青雲》、《淮水竹亭》等戲，都是古裝，被《延禧攻略》製作人于正看好能躍升一線巨星，找他主演《玉茗茶骨》，被觀眾形容是「男版魏瓔珞」。

網友舉證微博軌跡指交往！火速喊「假」回應

微博上瘋傳侯明昊與孔雪兒交往3年，舉證稱兩人經常在微博上發類似或有關聯的文章，例如侯明昊正拍攝角色經常戴著面具，孔雪兒就發了面具照；孔雪兒發童年騎摩托車的照片，侯明昊正好考上摩托車駕照。不過雙雙火速闢謠，網友也認為，兩人之間好像沒有什麼特別關聯。

侯明昊與孔雪兒都在凌晨回應緋聞。翻攝微博



