《玉茗茶骨》最美掌門人！古力娜扎超愛「臉部瑜伽」與「內服調理」，6個保養法維持超白膚色＋零死角精緻臉

（圖／取自 古力娜扎 小紅書）

2026 年最新陸劇《玉茗茶骨》熱播，古力娜扎飾演的「榮善寶」不僅展現了從茶商千金到家族領袖的智慧與手腕，其在劇中如陶瓷般精緻的容顏與優雅氣場，更讓廣大劇迷瘋狂討論。身為臨安城茶王之女，娜扎精湛地詮釋了在商界博弈與情感糾葛中的複雜層次，而戲外，她對於美貌的經營也如同角色管理家族般精準、自律。究竟這位「最美掌門人」是如何維持十年如一日的巔峰狀態？

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：日常會補充黑芝麻與紅蔘、燕窩

古力娜扎深信美麗源於體內的氣血平衡。她有一套行之多年的內服清單：

廣告 廣告

養髮能量粉： 她習慣將熟芝麻與核桃磨成粉，每天空腹食用 2 至 3 勺。這不僅能提供優質油脂讓皮膚有光澤，更是維持她那頭驚人髮量的秘密武器。

燕窩、紅蔘飲： 除了黑芝麻粉，她也會飲用紅蔘飲、燕窩來補氣，讓她在長時間的拍戲高壓下，依然能維持紅潤好氣色與充滿飽滿光澤的皮膚狀態。

（圖／取自 古力娜扎 小紅書）

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：臉部瑜伽

身為零死角美女，娜扎對細紋的防範近乎苛求，特別是在工作前有一套專屬的「臉部熱身」，也是許多女明星趁空檔休息都會做的防皺嘟嘴操，為了延緩法令紋，她會進行臉部瑜伽，將嘴巴用力嘟起。她特別提醒：左右嘟嘴中間一定要有停頓時間，不可以馬上換邊，否則反而容易產生牽引紋路。

（圖／取自 古力娜扎 微博）

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：超級面膜控，各種面膜都會嘗試

她是著名的「面膜愛好者」，透過各種功能的保濕與修護面膜，確保肌膚隨時處於水潤飽滿的狀態，尤其熱愛泥膜類型產品，泥膜相較於其他面膜會更貼膚，然後搭配各種功效面膜達到最好的保養效果。

（圖／取自 古力娜扎 小紅書）

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：杜絕紫外線的「物理防護盾」

娜扎的白皙皮膚背後是極致的努力。她曾透露在錄製戶外節目或拍戲間隙，她會一直補噴防曬噴霧，確保防護層始終如新。只要陽光猛烈，她一定會把自己「裹起來」，利用物理遮蔽搭配化學防曬，徹底阻絕讓肌膚老化與變黑的紫外線。

（圖／取自 古力娜扎 小紅書）

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：定期使用頭皮精油＋髪膜護理

她重視頭皮健康，習慣使用頭皮精油搭配髮膜進行深度護理，讓髮絲在頻繁造型下依然強韌有光澤。在使用完頭皮精油後她也會用指腹幫頭皮按摩、幫助保養品吸收，另外也會搭配梳頭髮幫助頭皮血液循環。

（圖／取自 古力娜扎 微博）

陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：喜歡器械皮拉提斯

這項運動不僅能訓練核心，更能拉長肌肉線條，讓她展現出劇情所需的優雅挺拔儀態，也可以看得出來古力娜扎對於自我的堅持，難怪從出道至今都是發光型大美女。

（圖／取自 古力娜扎 小紅書）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

陸劇《逍遙》開播即成為爆款！譚松韻首戰仙俠、侯明昊扮萬妖之王、趙麗穎驚艷客串，收視口碑雙雙霸榜

35 歲逆生長！《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」超詳細保養秘訣：二次卸妝、泡腳消腫、眼周抗老養出好皮膚

出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫