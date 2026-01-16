玉蘭獅子會歲末送暖 捐血、捐發票換春聯做愛心

▲農曆春節將近，為迎接新年並推廣公益善行，玉蘭獅子會結合台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會，特別於草屯太清宮前廣場舉辦「愛心捐血暨現場春聯揮毫活動」。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】農曆春節將近，為迎接新年並推廣公益善行，玉蘭獅子會結合台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會，特別於草屯太清宮前廣場舉辦「愛心捐血暨現場春聯揮毫活動」。活動邀請書法名家現場揮毫寫春聯，誠摯邀請鄉親挽起袖子踴躍捐血，以實際行動傳遞愛心。

▲玉蘭獅子會與台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會希望透過「捐血送春聯、捐發票做公益」的方式，一方面紓解血荒、關懷弱勢，另一方面也弘揚傳統書法藝術，推廣文化美學。（圖／記者蘇彩娥攝）

本次活動凡捐血250cc，或捐贈5張發票，即可獲贈一副大師手寫春聯，讓民眾在行善之餘，也能帶回滿滿年味，歡喜迎新春。現場並備有精美贈品，鼓勵更多民眾共襄盛舉。活動所募集之發票將全數捐贈予創世基金會，將愛心化為實際幫助，回饋社會。

▲本次活動凡捐血250cc，或捐贈5張發票，即可獲贈一副大師手寫春聯，讓民眾在行善之餘，也能帶回滿滿年味，歡喜迎新春。（圖／記者蘇彩娥攝）

主辦單位表示，希望透過「捐血送春聯、捐發票做公益」的方式，一方面紓解血荒、關懷弱勢，另一方面也弘揚傳統書法藝術，推廣文化美學，培養市民人文素養，營造尚雅溫馨的社會風氣，讓大家在濃厚年節氣氛中感受公益的力量。

▲活動邀請書法名家現場揮毫寫春聯。（圖／記者蘇彩娥攝）

此外，台灣獅聯合總會長期重視教育發展，秉持「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」的精神，推動「獅愛圓夢認養計畫」，除提供清寒學子「獅愛圓夢助學金」，並積極走入校園推廣品德教育。本次由玉蘭獅子會與草屯會共同募得新臺幣壹拾陸萬捌仟元整，作為「獅愛圓夢獎學金」，捐助草屯鎮學子，期盼藉此激勵學生努力向學、勇敢追夢。