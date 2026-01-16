玉蘭獅子會舉辦愛心捐血暨現場春聯揮毫活動

玉蘭獅子會舉辦愛心捐血公益活動書法名家現場揮毫（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

農曆春節將近，玉蘭獅子會結合台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會於十六日在草屯太清宮前廣場舉辦愛心捐血暨現場春聯揮毫活動，邀請書法名家現場揮毫寫春聯，希望熱心民眾挽起袖子來捐血，捐血二百五十cc或捐五張發票即可獲得一副春聯，草屯鎮長簡賜勝也到場肯定主辦單位愛心發起捐血活動，可以稍解冬季醫院嚴重缺血窘況，並且透過捐發票做愛心送春聯活動，讓大家將愛心送出又有名家春聯過好年，所得發票將全數捐贈給創世基金會。

玉蘭獅子會等團體共同舉辦愛心捐血暨現場春聯揮毫活動（記者張瑞惠攝）

玉蘭獅子會結合台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會邀請洪源禎等五位書法名家在草屯太清宮前廣場的現場春聯揮毫，吸引不少民眾排隊等候領春聯，鎮長簡賜勝也到場為書法名家加油打氣，肯定老師的書法功力。

台灣獅聯合總會表示，該會一直非常重視教育，本著窮不能窮教育苦不能苦孩子的教育精神，發起獅愛圓夢認養計畫，除了讓需要幫助的學生有獅愛圓夢助學金，總會更積極巡迴校園推廣品德教育，該總會及草屯會共募得十六萬八千元，獅愛圓夢獎學金來幫助草屯鎮學子以激勵其努力向學，

公益活動的圓夢助學計劃，已募得的十六萬八千元助學金由草屯鎮敦和國小校長葉兆祺代表接受。