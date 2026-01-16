玉蘭獅會台灣獅草屯會 贈助學金愛心捐血春聯揮毫公益迎新年

玉蘭獅子會與相關友會等來相挺捐血、揮毫贈春聯活動。（記者扶小萍攝）





農曆春節將近，玉蘭獅子會結合台灣獅玉蘭會暨台灣獅草屯會特別在草屯太清宮前廣場，聯合辦理愛心捐血暨現場春聯揮毫，頒贈助學金等公益活動，透過捐血捐發票等，贈送書法大師們的現場揮毫馬年春聯，並頒發草屯7所學校獅愛圓夢獎助學金16萬8千元，鎮長簡賜勝等肯定獅會會友愛心無限，希望能合作舉辦大型活動，邀請鄉親聯誼。

此次春節前擴大舉辦公益活動，玉蘭獅子會曾秀誕表示，快過年了冬季常會缺血，希望透過揮毫寫春聯，歡迎熱心民眾來捐血，另玉蘭會本著窮不能窮教育苦不能苦孩子的教育精神，發起獅愛圓夢認養計畫，在草屯7所學校頒贈16萬8千元助學金。希望同學未來能回饋社會幫助有需求的人。除了讓需要幫助的學生有獅愛圓夢助學金，總會更積極巡迴校園推廣品德教育。

鎮長簡賜勝也獲贈春聯。（記者扶小萍攝）

活動吸引不少民眾踴躍捐血，凡捐血250cc或捐出5張發票可獲一副春聯。透過捐發票做愛心送春聯活動，所得發票全數捐贈至創世基金會。獅會希望大家將愛心送出又可獲春聯過好年，也希望能弘揚傳統文化，傳揚書法藝術，培養具文人品味的市民，塑造崇尚典雅的社會風氣，感受年節氣氛，現場還有精美贈品，不少民眾都共襄盛舉。

多名書法家現場揮毫。（記者扶小萍攝）

台灣獅聯合總會總監黃茗杰表示，樂見玉蘭會與草屯會持續舉辦公益活動，感謝兩分會對民俗文化的發揚與社區關愛，及熱心幫助鼓勵弱勢學童。

獅愛圓夢獎助學金贈予草屯7所學校弱勢同學。（記者扶小萍攝）

敦和國小葉校長代表領取助學金，贈感謝狀予玉蘭獅子會長期關照弱勢學生，讓他們度過溫馨年。



